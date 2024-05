Promozione: PLAY OFF. San Miniato Basso, la scalata all’Eccellenza inizia con la semifinale contro il Grassina

Il San Miniato Basso giocherà la semifinale regionale dei play off di Promozione domenica, alle 16, sul campo di Signa contro il Grassina. La vincente disputerà la finalissima contro chi la spunterà nell’altra semifinale tra Cerretese e Antella. L’unica certezza di questi spareggi è che la squadra che vincerà la finalissima salirà direttamente in Eccellenza.

Le altre andranno a comporre una classifica di merito per le eventuali altre ammissioni al massimo campionato regionale. Le semifinali saranno su gara unica. In caso di pareggio al termine dei novanta minuti regolamentari ci saranno i tempi supplementari ed eventualmente i rigori. Non vale in questa fase dei play off la regola della squadra meglio piazza in classifica durante la fase regolare del campionato. Il San Miniato Basso arriva in questi spareggi dopo una stagione straordinaria. Durante le trenta giornate di campionato la compagine di Fabrizio Ticciati non ha mai perso e ha chiuso al primo posto con la Sestese.

L’unica gara che i giallorossi hanno perso è stato lo spareggio per il primo posto contro la squadra di Sesto Fiorentino. Ora l’ostacolo Grassina sul neutro di Signa dove si presenterà una folta delegazione di tifosi giallorossi per sostenere la squadra di Fabrizio Ticciati impegnata alla scalata all’Eccellenza. E’ chiaro che più il San Miniato Basso va avanti, a prescindere dalla vittoria finale, significa acquisire una posizione migliore nella classifica di merito per i ripescaggi. Due ostacoli e per il San Miniato Basso potrebbero riaprirsi le porte dell’Eccellenza a un anno dalla retrocessione. Demi e compagni sono chiamati a due sfide da dentro o fuori. Anche se è probabile che alla fine vengano ammesse in Eccellenza tutte le quattro semifinaliste visto che, come tutti gli anni, ci sono squadre in bilico per problemi societari.