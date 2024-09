Radio Mercato Nerazzurra: Morutan e Abildgaard infiammano gli ultimi giorni di trattative

Pisa, 26 agosto 2024 - Ultimi giorni di trattative concitate per il mercato nerazzurro e penultima puntata di 'Radio Mercato Nerazzurra', la rubrica de La Nazione di Pisa per vivere il calciomercato e commentarlo a 360 gradi. A tenere banco sono le operazioni per Abildgaard e per Morutan, con due trattative che stanno infiammando queste ore. ABILDGAARD - "Abildgaard non ci sarà questa sera contro il Cagliari, ma ha solo una botta, non è niente di grave. Non sarà convocato anche per trattative di mercato". Così Cesc Fabregas, tecnico del Como, ha confermato, seppur indirettamente, il nuovo ritorno al tavolo delle trattative tra il Pisa e la società lombarda in merito a Oliver Abildgaard, 28 anni, centrocampista centrale danese. Ci sono ottime possibilità che l'affare vada in porto, anche dopo aver scongiurato un infortunio grave del giocatore, uscito dopo sette minuti dal suo ingresso in campo contro la Juventus. MORUTAN - Prosegue anche la trattativa per Olimpiu Morutan. Conferme arrivano anche da ambienti vicini alla società nerazzurra, dopo le parole del procuratore Ioan Becali che ha annunciato al quotidiano di un probabile affare per riportare il 25enne rumeno a Pisa. Il calciatore però è infortunato e si tratterebbe di un modo anche di pagar meno il suo cartellino se l'affare andrà in porto. L'Ankaragucu lo acquistò per 3 milioni di euro dal Galatasaray lo scorso anno. Perché acquistare un giocatore senza la possibilità di impiegarlo prima del 2025? Sostanzialmente per due motivi. Il primo è appunto la fiducia di avere un giocatore forte e di investire su di lui, pagando meno e aiutandolo nel recupero. Il secondo potrebbe essere legato al rinnovo di Marin. Arrivare a Morutan potrebbe facilitare anche i colloqui per il rinnovo del numero 6, in scadenza nel 2025. LE USCITE - In uscita invece tra le pretendenti di Dubickas si è aggiunto anche l'Arezzo alla Feralpisalò e si va invece verso l'ufficialità della cessione di Hermannsson alla Carrarese. Resta ancora fuori squadra Ernesto Torregrossa, così come Davide Di Quinzio. Il primo si allena con la prima squadra, mentre il secondo sta svolgendo la preparazione assieme alla Primavera, disputando anche i tornei e le amichevoli preparatorie al campionato. Anche per loro saranno gli ultimi giorni per trovare una destinazione. Michele Bufalino