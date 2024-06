Radio Mercato Nerazzurra. Si delineano le prime strategie di mercato – Il video

Pisa, 15 giugno 2024 - Nuova puntata di "Radio Mercato Nerazzurra", il format di commento de La Nazione di Pisa per analizzare la situazione attuale del Pisa Sporting Club. Alla luce della scelta del nuovo allenatore, mentre ancora si cerca il nome giusto come prossimo direttore sportivo, sono emersi i primi nomi di calciomercato. Da Brunori del Palermo, passando per un ex pupillo di Inzaghi, Pierozzi della Fiorentina. Per non parlare del pisano Luperini. Le prime strategie della società per quello che si prevede certamente come un mercato infuocato. A chiusura l'ottimo lavoro della società a livello economico-finanziario, con i 10 milioni ottenuti dalle cessioni dei diritti di riscatto e un tesoretto da impiegare nella prossima sessione di mercato.

Michele Bufalino