Sabato. Il programma. Le info per i biglietti

Si avvicina sempre più la trasferta della ripresa del Pisa sul campo del "San Vito – Marulla" di Cosenza. Per la partita, in programma sabato 29 marzo alle 15, dalle 10 di questa mattina è possibile acquistare i biglietti. Nessuna restrizione per quanto riguarda i tifosi nerazzurri, che possono così liberamente giungere la Calabria per la sfida. A favorire anche la trasferta libera, anche il prezzo per il settore ospiti, veramente ridotto rispetto alla media del campionato. Per chi volesse seguire la sfida a Cosenza, dovrà pagare otto euro (incluso eventuale diritto di prevendita).

I biglietti sono acquistabili online, attraverso il sito VivaTicket.it, oppure nei punti vendita abilitati nella Provincia di Pisa. Una volta acquistato, per accedere allo stadio servirà esibire la stampa del biglietto in modalità cartacea, oltre a un documento d’identità valido. Sarà possibile acquistare i biglietti fino alle 19 di dopodomani, venerdì 28 marzo. L’acquisto non sarà possibile quindi il giorno della gara.

Prosegue intanto il lavoro della squadra di Belmonte. Nella giornata di ieri ha avuto luogo una doppia seduta. Lo staff medico della società calabrese proseguirà il lavoro per tentare il recupero di due elementi cardine della rosa: Kouan, che non si allena da venerdì, ma anche Caporale. Lunedì è tornato in gruppo Ciervo, che invece aveva svolto a metà servizio gli allenamenti della scorsa settimana. I padroni di casa, ultimi in classifica, sono reduci dal ko esterno nel derby col Catanzaro, cercano la riscossa in casa.

Lorenzo Vero