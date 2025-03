Sassuolo Pisa 1-0: Moro decide la partita. Nerazzurri, buona prova ma non basta

Pisa, 1 marzo 2025 - Non riesce l'impresa della squadra di Inzaghi. I neroverdi creano diverse occasioni e colpiscono un palo con Doig, ma a decidere è Moro, mentre il Pisa fatica a concretizzare le proprie ripartenze. Nel secondo tempo gli ospiti alzano il ritmo, ma Moldovan e la poca precisione sotto porta negano il pari. I tre punti permettono al Sassuolo di consolidare la propria posizione, mentre il Pisa esce a mani vuote nonostante una buona prova davanti ai propri 7000 sostenitori.

I tifosi del Pisa a Sassuolo

PRIMO TEMPO – Attacca subito il Sassuolo con Berardi che, al 3′, guadagna un calcio d’angolo su conclusione intercettata e deviata da Angori. Risponde il Pisa al 6′ con una incursione di Sernicola che mette in mezzo, ma prima Moldovan e poi la difesa respingono in angolo su conclusione di Tramoni. Dal secondo corner di fila Canestrelli di testa manda alto. Al 9′ l’ex Mazzitelli prova a correggere in rete un cross, ma Semper in tuffo spedisce in corner. Poi uno schema favorisce Doig, ma il terzino del Sassuolo spreca.

Al 13′ ancora Doig colpisce il palo e il Pisa si salva. Al 23′ però passa in vantaggio il Sassuolo. Errore in pressing della squadra di Inzaghi, cross preciso di Berardi e l’attaccante dei neroverdi non perdona. Due minuto dopo anche Doig ci prova da fuori e Semper è costretto a metterla in angolo. La squadra di Inzaghi accusa un po’ il colpo e i ritmi si abbassano, tuttavia il Sassuolo continua a macinare in mezzo al campo e ai nerazzurri non resta che giocare di rimessa. SECONDO TEMPO – Primo sussulto della ripresa al 54′ con Berardi che, si avventa su un pallone e lo calcia fuori di poco. Doppio cambio dei nerazzurri al 60′ con Morutan che rileva Piccinini e Hojholt che prende il posto di Angori con Inzaghi che decide di passare al 4-2-3-1. Al 66′ contropiede dei nerazzurri sull’asse Morutan-Tramoni, ma quest’ultimo ancora una volta sul più bello, dopo aver tergiversato similmente anche nel primo tempo, si fa fermare al momento del tiro. Al 74′ Lind penetra centralmente, ma Moldovan respinge e, sul successivo cross, è ancora Tramoni a essere impreciso. Al 77′ punizione dei nerazzurri, che guadagnano successivamente un angolo. Sugli sviluppi dell’azione Canestrelli spara alto. All’83’ contropiede nerazzurro con Pierini che la spara alta. Ultimi tre cambi per provare a equilibrarla con Arena che rileva Tramoni, Meister che rileva Lind e Abildgaard al posto di Caracciolo. Nonostante l’assalto finale la gara però termina col risultato di 1-0. Il tabellino

Sassuolo-Pisa 1-0 SASSUOLO (4-3-3): Moldovan; Toljan, Romagna, Lovato, Doig; Boloca, Mazzitelli (79′ Iannoni), Ghion (67′ Obiang); Berardi (84′ Verdi), Moro (67′ Mulattieri), Laurienté (79′ Pierini). A disposizione: Satalino, Volpato, Pieragnolo, Paz, Bonifazi, Lipani, Muharemovic. Allenatore: Grosso. PISA (3-4-2-1): Semper; Rus, Caracciolo (87′ Abildgaard), Canestrelli; Sernicola, Piccinini (61′ Morutan), Marin, Angori (61′ Hojholt); Tramoni (87′ Arena), Moreo; Lind (87′ Meister). A disposizione: Nicolas, Loria, Sussi, Meister, Touré, Castellini, Calabresi, Bonfanti. Allenatore: Inzaghi. Arbitro: Ghersini di Genova Reti: 23′ Moro Note: ammonito Mazzitelli. Recupero 1′ pt, . Spettatori 11241, incasso 161771 euro.