"Sconfitta amara per il Pisa nel derby con lo Spezia: tre diffidati costretti a saltare la prossima partita"

Oltre al danno della sconfitta, anche la beffa per il Pisa. La sconfitta nel "derby" con lo Spezia lascia degli strascichi che non si limitano ai meri discorsi di classifica. Infatti, sono tre (su quattro totali) i giocatori che, arrivati alla sfida da diffidati, hanno visto il direttore di gara Mariani sventolargli il cartellino giallo in faccia. Si tratta di Esteves, ammonito a inizio gara per un fallo a metà campo, Lisandru Tramoni, che ha pagato una protesta di troppo rivolta nei confronti dell’arbitro, e Nicolas, reo di un’uscita scomposta, dal tempo sbagliato, fuori dall’area. Non un’emergenza numerica, quella con la quale dovrà interfacciarsi Aquilani in vista dell’importante trasferta di Cosenza, ma tre assenze dal peso specifico rilevante – su tutte quella del portoghese – in vista della prossima giornata. Preoccupa anche l’infortunio di D’Alessandro che ha finito la partita zoppicando.

Lorenzo Vero