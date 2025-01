SCONTRO AL VERTICE. Nel big match gioia per D’Angelo

La grande sfida tra Spezia e Sassuolo ha prodotto un vincitore. I liguri di D’Angelo infatti si sono imposti per 2-1 con una doppietta di Vignali, a contrapporsi alla rete del momentaneo pareggio siglata da Mulattieri. Ora lo Spezia mette pressione al Pisa che si ritrova con il fiato sul collo dei bianconeri e con due soli punti di vantaggio. Nel corso della gara si sono anche surriscaldati gli animi, tanto che D’Angelo, per il prossimo impegno di campionato, dovrà rinunciare a Bandinelli, Bertola e Pio Esposito, tutti ammoniti in diffida. La nuova classifica però dice che il Sassuolo resta in tersta con 52 punti, seguito a stretto giro di posta dal Pisa, fermo a 47, mentre lo Spezia di D’Angelo adesso ha 45 punti in classifica. Si tratta della seconda sconfitta in classifica contro una diretta avversaria per la promozione diretta da parte del Sassuolo, dopo la sconfitta contro il Pisa di fine dicembre. Ecco perché la partita di domani contro la Salernitana è fondamentale per i nerazzurri. Un successo permetterebbe alla squadra di Inzaghi di andare a soli due punti dal Sassuolo e di tornare a +5 dallo Spezia, mentre altri risultati permetterebbero alla squadra di D’Angelo di tornare a insidiare il secondo posto del Pisa. Nel frattempo sono state rese note tutte le specifiche per acquistare i biglietti per Palermo-Pisa che si svolgerà venerdì 31 gennaio alle 21. Secondo ciò che che emerge dalla nota della società siciliana "I residenti nella Provincia di Pisa potranno acquistare i biglietti, senza ulteriori restrizioni, solo ed esclusivamente nel settore ospiti al prezzo di 21 euro. Prevendita attiva in tutti i punti vendita del circuito VivaTicket e anche on line sul portale vivaticket.it".

M.B.