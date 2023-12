Scontro diretto per la salvezza. Pisa, sfida critica oggi all’Arena: "I punti adesso sono determinanti»

C’è assai poco da dire: Pisa-Ascoli rappresenta l’ennesimo snodo fondamentale del percorso nerazzurro. Il termine ‘ennesimo’ necessita forse di essere spiegato: quando i risultati non arrivano è un po’ come una corda che si stringe pian piano intorno alla gola; il fatto che passi sempre meno ossigeno verso i polmoni trasforma il ‘quotidiano’ in una costante urgenza. Ai nerazzurri urgono punti e contro una diretta avversaria come l’Ascoli la posta in palio è ancor più alta come da lapalissiana evidenza. "E’ una partita importante – ammette Aquilani – perché la situazione si è fatta piuttosto brutta. Siamo ormai giunti ad una fase del campionato in cui siamo consapevoli che i punti siano determinanti. Non saprei se chiamare questa sfida uno scontro salvezza, ma per noi è importante anche e soprattutto per la classifica".

Squalificato Marin ("giocatore importante con caratteristiche precise che non abbiamo all’interno della rosa"), fuori ancora Beruatto e Calabresi. Recuperano Torregrossa e Touré anche se è difficile immaginare un loro impiego dal primo minuto. "Vedo il calcio con relativa semplicità – spiega Aquilani –. A mio avviso, alla lunga, chi fa le cose meglio degli altri riesce a ottenere punti. Ecco perché sono certo che a noi dovrà ‘tornarci indietro qualcosa’". "Sinceramente non mi aspettavo di arrivare a cambiare in così breve tempo il ’chip mentale’ di tanti giocatori, che stanno oggi facendo qualcosa di diverso da ciò che hanno sempre fatto. Vedo progressi importanti, vedo tanti ragazzi applicarsi e questa è la forza che mi trascina e mi dice che alla lunga noi ce la faremo ad uscire da questa situazione". Aquilani ribadisce: "Sono consapevole dei tanti aspetti positivi, ma c’è un problema più grande: tutto viene oscurato e cancellato dai risultati negativi e dalle vittorie in casa che mancano ormai da troppo tempo. Il focus di ciò che sta facendo la squadra, i suoi progressi li ho ben chiari in testa, altrimenti non avremmo fatto una prestazione positiva col Palermo, ma tutto questo non basta e non possiamo raccontarcela o cercare scuse".

Poche parole sull’Ascoli: "Arrivano da una vittoria e sono in fiducia: insomma è una partita importante quanto ostica. Sarà importante non farsi prendere dall’ansia".