Serie A beach soccer 2025: Tirrenia ospita una tappa del campionato italiano

Il campionato di Serie A di beach soccer approda a Tirrenia. La grande novità è comunicata direttamente dalla società nerazzurra Pisa Beach Soccer, che ha incassato con grande entusiasmo la selezione del litorale pisano da parte del Dipartimento Beach Soccer della Lega Nazionale Dilettanti.

Sulla sabbia nostrana, nell’estate 2025, si disputerà quindi una tappa del massimo torneo italiano di beach soccer: "C’è grande soddisfazione – commenta il Pisa BS – abbiamo raggiunto l’obiettivo grazie alla sinergia con il Comune di Pisa e il CPO di Tirrenia. Per la prima volta sul nostro territorio arriverà il campionato di Serie A, con tutte le migliori squadre italiane che daranno vita a un week end spettacolare ed entusiasmante".

La tappa si svolgerà dal venerdì alla domenica: le date ufficiali verranno comunicate in seguito. Per il Pisa Beach Soccer si tratta di un ulteriore tassello di prestigio nel percorso di crescita, avviato nel gennaio del 2014 da un gruppo di appassionati e "sognatori" e transitato per il primo risultato di rilievo nazionale, il quarto posto nelle finali Scudetto nella stagione 2016. Dopodiché sono seguiti i tricolori delle annate 2021 e 2022, a cui si è aggiunta anche la Coppa Italia.