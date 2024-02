Serie B: Ternana in bilico tra playoff e playout, la classifica si fa incerta

La classifica, si sa, in Serie B è facilmente modulabile. Così, due sconfitte consecutive nell’economia di un campionato modificano facilmente gli obiettivi da inseguire o quelli le zone dalle quali scappare. Dai tre punti di distanza dai playoff alla vigilia della sfida di Parma, adesso si è riavvicinata pericolosamente quella playout, con la Ternana (e l’Ascoli) distanti appena quattro punti in seguito ai risultati della giornata, in attesa dello Spezia, che in caso di vittoria contro il Modena (che sarà prossimo avversario del Pisa mercoledì all’Arena Garibaldi) porterebbe la zona calda appena due punti. Viceversa, la vittoria degli uomini di Bianco porterebbe a sei punti quella playoff (con il Cittadella, sconfitta questa volta a Catanzaro, che scenderebbe all’ottavo posto). Un bel limbo quello nel quale si ritrova invischiata la squadra nerazzurra, con maggiore paura però alle spalle al momento.

Lorenzo Vero