Si accende la Candela. Gran pressing sul terzino

C’è sempre maggiore ottimismo e fiducia per portare in porto l’affare Antonio Candela. L’esterno classe 2000 del Venezia stavolta, a meno di colpi di scena clamorosi, sarà il prossimo acquisto del Pisa. Tra il giocatore, il procuratore e le due società mancano ormai solo alcuni dettagli, ma l’accordo di massima sostanzialmente è stato raggiunto per il prestito con diritto di riscatto. Per partire in direzione Pisa però il giocatore dovrà prima giocare oggi col Parma, poi i lagunari lo libereranno. Una situazione problematica per il tecnico Eusebio Di Francesco, costretto a convocarlo a causa di squalifiche e infortuni. "Ci sarà qualche assenza in più oggi. Candela è un giocatore di grandissima serietà e farà parte del gruppo - ha detto infatti il tecnico degli arancioneroverdi -. Il mercato poi è in continuo movimento, ma io ormai ho le spalle larghe".

Candela dovrà avere il difficile compito non solo di alternarsi a Idrissa Touré sulla fascia destra, tra l’altro diffidato e a rischio squalifica, ma anche di alternarsi ad Angori sulla fascia sinistra, divenendo un vero e proprio jolly sulle corsie esterne. Difficile che l’affare si complichi di nuovo, ma i dirigenti pisani si sono mossi bene e, se dovessero verificarsi colpi di scena, sono pronti a tornare sugli altri obiettivi come Sernicola, Zanimacchia (Cremonese) o Mercera (Cambuur).

Non ci sarà lo scambio con tra Pisa e Venezia per Nicholas Bonfanti, ormai fuori dal progetto nerazzurro. Sembra che i lagunari siano su altri obiettivi in attacco, mentre anche il Bari corteggia l’attaccante del Pisa. Bonfanti però ha preso tempo, ma deve sbrigarsi, perché i pugliesi puntano anche De Luca della Cremonese e Moro del Sassuolo, obiettivi più difficili. Se però tutto andrà al posto giusto lo squalo dovrebbe approdare in Puglia a stretto giro di posta, all’inizio della prossima settimana. Più defilato l’Empoli che aveva sondato il terreno, ma non ha affondato il colpo. Domani intanto sarà il giorno di Markus Solbakken. Il classe 2000 dello Sparta Praga, corteggiato dai nerazzurri da quasi due anni, finalmente approderà in città con un calendario molto simile a quello di Meister: arrivo in albergo, quindi visite e primo allenamento con Inzaghi. Per un arrivo a centrocampo c’è una partenza in programma con la Juve Stabia che rileverà in prestito Zan Jevsenak. Inoltre resta ancora sullo sfondo l’affare relativo a Jan Mlakar. Lo sloveno sembra sempre più vicino all’Hajduk Spalato di Gattuso, ma il tira e molla dura ormai da un mese.