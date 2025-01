Si riparte dal duo dei sogni. E la Semper super difesa

di Lorenzo VeroPISAProsegue, ogni mattina, la preparazione del Pisa in vista della sfida contro la Carrarese. La squadra nerazzurra sotto le direttive di Inzaghi si sta allenando ogni giorno presso il centro sportivo Cetilar di San Piero a Grado. Ma che Pisa vedremo per la partita di lunedì sera? Certo, provare a ipotizzare una formazione con ancora due allenamenti, oltre alla rifinitura, da svolgere è complesso, ma nemmeno così troppo. L’undici iniziale infatti, non dovrebbe prevedere grossi stravolgimenti rispetto all’undici che ha sfidato la Sampdoria.

In porta certamente ci sarà Semper. In difesa Caracciolo ritroverà il suo posto (e la fascia) al centro, con ai suoi lati sicuramente Canestrelli, mentre per l’altro ruolo si mantiene il classico ballottaggio tra Rus e Giovanni Bonfanti. Nessun dubbio per quanto riguarda la fascia sinistra, che continuerà a essere il regno di Samuele Angori. Con la partenza di Beruatto direzione Genova blucerchiata, il numero tre si vede al momento l’unico interprete del ruolo. Adesso è compito di Inzaghi trovare le giuste misure, con l’avanzamento delle partite, per trovare eventuali alternative.

Un po’ lo stesso discorso per quanto riguarda la fascia destra, dove giocherà Touré, inizialmente alternativa, che di necessità ha fatto virtù, diventando così il titolare. In mediana sicuro il posto di Marius Marin. Al fianco del rumeno Piccinini il favorito, con Hojholt e Abildgaard che scalpitano. Passiamo quindi alla trequarti, là dove c’è abbondanza. Vignato ha abbandonato anzitempo la seduta di allenamento di ieri, ma già le percentuali di vedere il numero dieci dal primo minuto erano basse. Lui, così come Mlakar, potrebbero lasciare Pisa in questa sessione di mercato.

Verso la riconferma così del duo dei sogni, quello formato da Moreo e Tramoni, con Arena e Olimpiu Morutan armi dalla panchina. Grande attenzione attorno al numero 80, che dopo oltre un mese di allenamento in gruppo e due panchine, contro Sassuolo e Sampdoria, è pronto a fare il suo secondo esordio in maglia nerazzurra, a un anno e mezzo di distanza dall’ultima sua partita in Serie B.

Nessun dubbio anche per quanto riguarda la punta centrale. Con l’arrivo di Meister (che, chissà, potrebbe sedere in panchina) e la possibile partenza di Bonfanti, si è istituzionalizzata la posizione di Lind come centravanti titolare del Pisa. Ancora un fine settimana di allenamenti davanti, utile per Inzaghi per chiarire gli ultimi dubbi, quindi sarà tempo di dare il via a questo 2025.