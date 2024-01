Si sblocca il mercato in uscita del Pisa: Nagy e Jureskin verso lo Spezia

Pisa, 29 gennaio 2024 - Pisa e Spezia si sono sedute a un tavolo comune per la cessione di alcuni giocatori nerazzurri. Alla fine i calciatori che saranno ceduti all'ex Luca D'Angelo saranno Adam Nagy e Roko Jureskin, con la formula del prestito con diritto di riscatto. TRATTATIVA - Una trattativa nata ormai da settimane, tra rifiuti e giocatori trattenuti. In un primo momento infatti Alberto Aquilani aveva deciso di non lasciar partire Nagy, poi lo Spezia si era fiondato su Tourè e Leverbe. Alla fine a partire è l'ungherese con l'inserimento nella trattativa anche di Roko Jureskin che parte nuovamente nel corso della finestra invernale. Queste cessioni potrebbero portare a un arrivo nel reparto difensivo. Adesso la lista over del Pisa consta di 2 spazi vuoti, ma non saranno riempiti entrambo. Michele Bufalino