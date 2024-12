Soluzioni Lind non al meglio. Sale lo "Squalo"

Il Pisa e Pippo Inzaghi si affidano alla cabala e anche a un pizzico di pretattica in vista della sfida di oggi pomeriggio. Di fronte a un Modena imbattuto da cinque turni e rilanciato da una media di 2 punti a partita conquistati in questo lasso di tempo, lo Sporting Club potrebbe contare su una sostanziale novità nello scacchiere titolare. Nicholas Bonfanti è pronto per riprendersi il posto al centro dell’attacco, per guidare l’assalto dei suoi compagni alla squadra che lo ha lanciato nel calcio professionistico. Non è un mistero che lo "squalo" abbia vissuto un paio di mesi molto complicati a livello personale, "offuscato" dalle prove scintillanti del suo maggior concorrente nel ruolo, quell’Alexander Lind che in settimana ha dovuto smaltire gli strascichi di un pesante attacco influenzale, restando ai margini del gruppo fino a ieri, quando è tornato ad allenarsi regolarmente con il resto del gruppo. Il numero 9 da novembre ha disputato soltanto 39 minuti sul rettangolo verde, distribuiti in un paio di apparizioni contro Sampdoria e Cosenza: per tutto il resto del tempo è rimasto in panchina a seguire da lontano le gesta dei suoi compagni.

Non è mai mancato però l’impegno durante la settimana, come ha spesso sottolineato Inzaghi nelle ultime settimane, e neppure la partecipazione alle gioie raggiunte: sono negli occhi di tutti le esultanze sfrenate con Angori, Lind e Piccinini subito dopo i loro gol. Adesso però sembra davvero scoccata l’ora dello "squalo", pronto ad azzannare la compagine che da giugno 2021 a dicembre 2023 gli ha consentito di segnare 18 gol in 58 partite ufficiali, nelle quali ha raggiunto la promozione in Serie B e la vittoria della Supercoppa di C, oltre a una salvezza in cadetteria. Di fatto questa dovrebbe essere l’unica novità rispetto alla formazione che la scorsa settimana ha quasi ridicolizzato il Bari, presentatosi all’Arenza come quarta forza del torneo.

Sulla trequarti offensiva si va verso la conferma del tandem di tenori composto da Moreo e Tramoni, con l’alternativa Arena che continua a rimanere più defilata. Accanto all’attaccante "tascabile", pronto a dare il proprio contributo, ci sarà anche Vignato, pienamente ristabilito dopo l’acciacco alla caviglia che lo ha un po’ limitato nelle ultime due partite. Infine conferme totali per il blocco della mediana e del dispositivo difensivo, con eventuali rotazioni e valutazioni sulla fatica e l’acido lattico accumulato nelle gambe rimandato alla prossima settimana. Quindi troverà continuità Giovanni Bonfanti nel terzetto completato da Caracciolo e Canestrelli, al pari di Angori sulla corsia mancina.

M.A.