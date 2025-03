Sospiro di sollievo per Morutan. Nessuna lesione, l’infortunio è lieve

Ci sono ancora nuvole sopra ai campi di San Piero a Grado, ma fanno meno paura: il temporale che sembrava abbattersi sul quartier generale nerazzurro all’inizio della settimana si sta allontanando. La notizia è di quelle che strappano un grande sorriso: Olimpiu Morutan non ha riscontrato lesioni, l’infortunio muscolare accusato domenica scorsa con la nazionale romena non è grave. Nel medio e lungo termine questo significa che il numero 80 potrà sicuramente dare il suo contributo alla causa dello Sporting Club, impegnato nella volata decisiva della stagione con lo Spezia. La rincorsa al secondo posto partirà da sabato prossimo in casa del Cosenza e, in questo caso, le possibilità di vedere il folletto tra i convocati si abbassano drasticamente. L’ottimismo tra lo staff tecnico e atletico della prima squadra resta immutato, a maggior ragione dopo l’esito degli esami strumentali a cui è stato sottoposto ieri Morutan, subito dopo il suo rientro alla base dalla spedizione internazionale vissuta assieme a Marius Marin e Adrian Rus. La condizione del fantasista però dovrà essere monitorata di giorno in giorno: l’iter fisioterapico per smaltire l’affaticamento muscolare è stato avviato, ma la cautela deve essere alla base di questo percorso. Olimpiu Morutan infatti arriva dalla rottura del tendine d’Achille e qualsiasi tipo di acciacco fisico deve essere gestito con i piedi di piombo: il pericolo di ripercussioni più gravi e stop lunghi è dietro l’angolo, poiché il corpo deve riabituarsi ai carichi di lavoro e alle sollecitazioni proprie di un finale di campionato da vivere a mille all’ora.

Chi non ha riportato alcun tipo di problema sono gli altri calciatori che avevano lasciato Pisa per rispondere alle convocazioni: Rus, Marin e Angori fin dalla seduta di allenamento di ieri si sono messi a disposizione di Inzaghi e il loro impiego nella trasferta calabrese non è minimamente in dubbio. In particolare il terzino originario di Cortona è tornato a San Piero a Grado con il morale altissimo: contro la Danimarca Angori ha vissuto il debutto, da titolare, con la maglia dell’Italia Under 21. Il numero 3 nerazzurro ha disputato 71 minuti prima di essere sostituito. Notizie liete arrivano anche dai nerazzurri del settore giovanile: Louis Thomas Buffon ha bagnato il debutto con la selezione Under 18 della Repubblica Ceca con tre presenze ricche di buoni contenuti. Il figlio di Gigi e Alena Seredova nell’ultima sfida prima di ritornare a Pisa, giocata contro la Francia, ha messo a segno anche il primo gol. Infine esordio con la nazionale Under 17 della Slovacchia per Rocco Baravelli. Il programma delle sedute stilato da Pippo Inzaghi prevede allenamenti mattutini da oggi fino a venerdì, poi la squadra si imbarcherà sul volo che la porterà a Cosenza. Con tutta probabilità sull’aereo non ci sarà Emanuel Vignato: la caviglia fa ancora le bizze e il suo reintegro è nuovamente rimandato.

M.A.