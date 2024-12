Sporting Club a Mantova senza ultras: l'impatto della Tessera del tifoso

Lo Sporting Club torna a Mantova a distanza di 16 anni dall’ultimo incrocio ufficiale, ma non potrà contare sulla spinta del tifo organizzato. L’obbligo della Tessera del tifoso ha portato gli ultras nerazzurri a disertare la trasferta al "Danilo Martelli" (lo stadio è intitolato alla memoria del calciatore mantovano di nascita, militante nel Grande Torino e scomparso nel tragico incidente di Superga nel 1949).

Così, per la seconda gara consecutiva lontano dall’Arena, la formazione di Filippo Inzaghi sarà sostenuta da un gruppo di sostenitori inferiore rispetto al consueto: dopo Carrara, dove presero posto 620 pisani, nella Curva "Cisa" di Mantova ci saranno circa 250 cuori nerazzurri.

Sul fronte biancorosso non ci sarà il pienone delle grandissime occasioni, ma si prevede di raggiungere complessivamente quota 8mila spettatori. Il bilancio complessivo delle sfide disputate dallo Sporting Club nella città che dette i natali a Virgilio è decisamente negativo: una sola vittoria, ben 9 sconfitte e 2 pareggi.

L’unico acuto nerazzurro è datato 22 settembre 2007, in cadetteria, e porta una doppia firma argentina: assist del "Gran Capitàn" Gabriel Raimondi e diagonale vincente di Nacho Castillo. Nella stagione successiva, sempre in B, furono i virgiliani ad avere la meglio: il punteggio finale di 2-1 fu fissato dalle segnature di Denis Godeas ed Emiliano Tarana, inframezzate dal momentaneo pareggio di Gael Genevier siglato dagli undici metri.

Tra la fine degli anni ’90 e l’inizio del terzo millennio le due squadre si sono sfidate in Serie C e in entrambi i casi ad avere la meglio è stata la compagine lombarda. Nel 2004, all’inizio del torneo di C1, i biancorossi trionfarono con il gol di Paolo Poggi; nel 1999, nel campionato di C2 che il Pisa dominò, i padroni di casa vinsero grazie al rigore trasformato da Silvio Della Giovanna.

Prima di queste partite, tra il 1946 e il 1970 le gare tra Mantova e Sporting Club si erano disputate stabilmente in Serie B, con esiti sempre poco lusinghieri per i nerazzurri: un pareggio per 1-1 e tre sconfitte. Il primo incrocio, infine, venne disputato in Prima Divisione nel 1923: 3-1 finale per i virgiliani.