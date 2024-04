Storico successo per l'under 17 del Pisa che batte la Juventus 2-1 in trasferta

Pisa, 22 aprile 2024 - Storico successo per la formazione Under 17 del Pisa Sporting Club capace di imporsi con autorevolezza in casa della Juventus al termine di una gara di alto livello condotta con autorità; i ragazzi di mister Cois hanno legittimato il successo respingendo i tentativi di rimonta della Juventus e colpendo anche per due volte i legni della porta bianconera. Questo il tabellino:

TABELLINO JUVENTUS-PISA 1-2 JUVENTUS. Marcu, Zingone, Contarini, Keutgen, Moschetta, Dimitri (73′ Gecaj), Lontani, Greulad, Giardino, Sogna, Leone (47′ Russo). A disposizione. Cat Berro, Verde, Bellino, Chessa, Bibishkov. Allenatore Rivalta. PISA. Giuliani, Pucci, Battista (68′ Bacciardi), Cenerini (80′ Arnesi), Puntin, Casarosa, Contè (83′ Rosselli), Battistella, Tosi (68′ Buffon), Vivace (83′ Fofana), Capitanini (68′ Fabbri, 80′ Bettazzi)). A disposizione. Bennardi, Termini. Allenatore Cois. Arbitro. Gianluca Cipriano di Torino. Assistenti Pizzonia-Greco. Reti. 6′ Battistella, 51′ Sogna, 67′ Contè Note. Ammoniti Casarosa, Giuliani, Zingone. Recupero 1′ pt; 6′ st. M.B.