"Tifoseria nerazzurra di Pisa: successo festa sociale nel Parco di Mau"

La tifoseria nerazzurra da sempre si è contraddistinta per l’attenzione e l’impegno nei progetti socialmente utili e di spessore. Da quelli avviati e condotti all’estero – Chiapas, in Messico, oppure in Africa -, alle attività svolte nel territorio nazionale, i gruppi organizzati della Curva Nord "Maurizio Alberti" si sono contraddistinti come esempio di cura per il prossimo. La festa realizzata nel Parco di Mau, il Parco di tutti, lungo il viale delle Piagge, nel pomeriggio di sabato 1° giugno, è rientrata in questo solco ed è stato un vero successo. Piccoli e piccolissimi, bambini più grandi e intere famiglie, gruppi di amici e semplici curiosi di passaggio hanno affollato l’area verde inaugurata nel gennaio del 2019: al centro del parco il chiosco per la merenda offerta ai bambini, tutto attorno stand e postazioni allestite dalle associazioni che fin dal primo momento hanno contribuito alla traduzione in realtà del sogno degli ultras pisani. L’evento interamente declinato al sociale e colorato di nerazzurro ha visto la partecipazione di Aipd, Aism, Angeli con un’ala, Ara, Autismo Pisa, Caregivers, Circolo zona D, Dinsi une man, Eppur si muove, Insieme per sognare, Ora per dopo di noi, Talenti autistici, Uildm, Unitalsi Pisa. Nella festa che si è prolungata sino al tramonto sono intervenuti anche il clown Ridolina e i musicisti della banda ‘La sbandata marching band’, che hanno portato note e risate nell’iniziativa che ha rappresentato anche il primo passo verso la concretizzazione del secondo lotto del Parco. Un intervento che, come nel caso della prima porzione, sarà cofinanziato e curato dal Comune. M.A.