"Torregrossa in dubbio per Bari: Aquilani procede con cautela"

Un intoppo si è messo di mezzo nella preparazione della trasferta di Bari: mister Aquilani con molta probabilità in Puglia dovrà fare a meno di Ernesto Torregrossa. L’attaccante italovenezuelano tra lunedì e martedì ha accusato un fastidio muscolare per il quale è già stato sottoposto a tutti gli esami strumentali del caso. I referti analizzati dallo staff sanitario nerazzurro hanno fatto tirare un bel sospiro di sollievo: il numero 10 non ha riportato lesioni. Nonostante ciò Aquilani e i suoi collaboratori procederanno con cautela e riporteranno Torregrossa in gruppo soltanto quando il calciatore non avvertirà più dolori e fastidi, visto il suo storico relativo agli infortuni di natura muscolare. Il resto del gruppo – Barberis a parte – è a disposizione del tecnico romano: in vista della gara di sabato 20 aprile scalpitano per una maglia Caracciolo e Canestrelli, rientranti dal turno di stop per squalifica (assieme a Leverbe). Nella lista dei diffidati nerazzurri invece rimangono Piccinini, Veloso, Calabresi, Beruatto e Moreo. Sul fronte barese il neotecnico Federico Giampaolo sta monitorando gli elementi a disposizione (non sarà della gara il centrocampista Ilias Koutsoupias, mentre proveranno a recuperare il difensore Zan Zuzek e l’attaccante Davide Diaw) per capire quale potrebbe essere lo schieramento migliore da contrapporre allo Sporting Club. Nelle ultime ore ha preso quota il 4-3-3, con gli ex Sibilli e Puscas a occupare due delle tre caselle offensive e Benali – altro calciatore transitato in nerazzurro – in cabina di regia. La sfida, infine, sarà diretta dal fischietto leccese Ivano Pezzuto.

M.A.