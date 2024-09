Tramoni, il fantasista di un altro pianeta . Super Piccinini: oltre al gol c’è di più

SEMPER 6,5: Glaciale come il suo sguardo. Le palle alte sono tutte sue. Bravo a respingere il tiro di Borrelli a inizio ripresa. Incolpevole sul gol di Moncini.

CANESTRELLI 6,5: Attento in copertura, bravo in anticipo, più rapido in possesso. Stranamente non pericoloso sui piazzati, ma è un difensore.

CARACCIOLO 6: A campo aperto non ci sono mai problemi. Moncini non crea problemi, Borrelli un po’ di più, ma mai troppi.

G.BONFANTI 6: Contro il Brescia ha mostrato un’altra sua abilità: la rimessa lunghissima con le mani. Attento in difesa, un fastidio muscolare lo costringe al cambio a quindici minuti dal termine.

CALABRESI 6,5: Entra negli ultimi minuti per proteggere il risultato, e lo fa con tutta l’esperienza possibile. Prende falli, spazza l’area. Giocatore navigato.

MARIN 6,5: Stravince il duello con Bisoli, ma con il centrocampo avversario in generale. È ovunque, e ora pulisce anche i palloni, ma l’ingenuità sul fallo che ha portato all’1-1 resta. Status di calciatore superiore.

ABILDGAARD 5,5: Ancora alla ricerca della miglior forma. Macchinoso nella manovra, meglio ne recupero dei palloni. L’ammonizione lo condiziona e lo porta alla sostituzione.

HOJHOLT 6: Ingresso shock a inizio ripresa: si fa rubare qualche pallone di troppo. Ma è un diesel, e termina con grande dinamismo.

BERUATTO 5,5: Sua la pesante disattenzione in marcatura che ha portato al gol di Moncini. Sovrapposizioni sempre puntuali, Lezzerini gli toglie la gioia del gol con una super parata.

ANGORI 5,5: Solita mezz’ora finale. Il piede nei cross è meno educato rispetto a quanto ci aveva abituato.

MOREO 6,5: Un faro in attacco. Non c’è azione offensiva che non passi da lui: suo il cross per il gol di Piccinini. Tolto prima che finisca la benzina: mercoledì di nuovo in campo.

MLAKAR 6: Poco più di venti minuti nei quali però si è dimostrato frizzante, trova delle ottime imbucate, e tiene impegnata la difesa.

N.BONFANTI 6: Voleva migliorare quanto fatto a Salerno, andando vicino al gol dopo sei secondi. Sempre più utile alla manovra, gli viene concesso solo un tiro con il destro. Meno lucido a inizio ripresa.

LIND 6: In trenta minuti tocca pochi palloni, di cui la sponda per Piccinini per il gol di Lind e uno splendido tacco per Tramoni. Per ora basta così, anche se la condizione è da migliorare: c’è tempo.

Lorenzo Vero