Tramoni no, Moreo forse e Touré è out . La conta di Inzaghi con vista sul Cosenza

Sarà ancora emergenza sul fronte infortuni e assenze. Ieri infatti, alla ripresa degli allenamenti, Stefano Moreo non si è allenato ancora una volta col gruppo. Tuttavia lo staff medico nerazzurro cercherà di rimetterlo in piedi, anche in virtù del giorno in più a disposizione, in vista del match di domenica contro il Cosenza. C’è ottimismo perché il giocatore in ogni caso sta comunque svolgendo uno speciale allenamento differenziato, ma l’obiettivo è quello di fargli ottenere una convocazione. Poi dipenderà da diversi fattori il suo eventuale impiego, il più importante dei quali è senza dubbio la condizione fisica, dopo l’infortunio al polpaccio. Se Moreo starà bene potrà anche giocare, altrimenti sarà convocato almeno per la panchina. Difficile invece la situazione legata a Tramoni, per il quale servirà ancora un po’ di pazienza. Il giocatore salterà, a meno di colpi di scena, anche il Cosenza. Da questo punto di vista infatti non arrivano notizie da San Piero a Grado in vista del match domenicale. Tramoni insomma, nonostante le due settimane di stop della pausa, oltre a questa settimana nella quale sta comunque facendo sessioni di massaggi e fisioterapia per ridurre il suo infortunio all’adduttore, non è ancora pronto per tornare in campo. Le speranze della scorsa settimana ora hanno lasciato spazio alla dura realtà dei fatti: il corso salterà anche la sfida col Cosenza. La società punta a riportarlo tra i convocati per la sfida col Mantova del 7 dicembre, ma ciò significa che il giocatore sarà stato fuori per 28 giorni, dato che l’ultima partita disputata risale al 9 novembre contro la Sampdoria.

C’è anche una parziale buona notizia però, perché il giudice sportivo ieri si è pronunciato in merito all’espulsione di Idrissa Touré contro la Carrarese, decretando un solo turno di stop per lui. Il calciatore salterà quindi soltanto il Cosenza per poi tornare a disposizione contro il Mantova. Nel frattempo Inzaghi ieri pomeriggio ha testato ben tre soluzioni per sostituirlo. Non solo le già preventivate possibilità di veder giocare Piccinini, già ampiamente utilizzato in questo ruolo o di Mlakar, ma anche di proporre Vignato, ieri impegnato in partitella sulla destra nel finale di allenamento.

Sarà una possibile soluzione in più da attuare in vista del Cosenza. Inzaghi sta facendo i salti mortali per poter riadattare più giocatori possibili, dopo i gravissimi infortuni di Esteves e Leris, su quella corsia e la società ha già un piano per il calciomercato di gennaio, valutando sia esterni di Serie A, sia esterni di Serie B, ma con la volontà di acquistare un giocatore già pronto proveniente dai campionati italiani. Nel frattempo sono emerse le date per la prossima sessione di trattative e la finestra di mercato si aprirà ufficialmente il 2 gennaio 2025, mentre la chiusura – praticamente un mese dopo – è prevista per il 3 febbraio.