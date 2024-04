Tre ex e l’x-factor che ancora manca : "Credere nell’obiettivo play off è un obbligo"

di Michele Bufalino

Tre esperti di promozioni, tra Serie B e Serie A, cercano di spiegare l’x-factor necessario al Pisa per riuscire ad ambire al traguardo dei playoff, diventando la mina vagante del torneo Cadetto, a quattro giornate dal termine. Così Simone Calori e Nicola Ciotola, protagonisti di una promozione in Serie B e Lamberto Piovanelli, di due promozioni in Serie A, fanno le carte ai nerazzurri. "Crederci ai playoff è obbligatorio - dichiara Calori -. Il Pisa deve ambire soprattutto un’annata vissuta tra alti e bassi, che ha regalato emozioni a corrente alternata. Potrebbe diventare un campionato sorprendente se riuscirà a fare risultato in queste ultime partite. Quattro partite possono determinare un torneo ben fatto o mediocre, questo è il calcio, piaccia o non piaccia". L’ex difensore nerazzurro invita il Pisa a pensare più al risultato rispetto al gioco: "L’obiettivo, per questo finale di stagione, dovrà essere quelli di subire meno gol possibili - prosegue Calori -. Bisogna cercare il risultato e non il gioco. Servirà attaccamento ai colori e voglia di portare a casa il risultato. Forse è stata proprio questa la problematica del Pisa di quest’anno". Paradossalmente, per Calori, le partite più difficili non saranno quelle contro Cremonese o Catanzaro: "Sarà l’Ascoli all’ultima giornata la gara più difficile - conclude Calori -. Gli avversari più duri sono quelli che devono salvarsi, adesso è quasi meglio affrontare squadre di alta classifica".

Gli fa eco anche Nicola Ciotola: "Il Pisa deve avere la mentalità che ha avuto nelle ultime giornate - ammette l’ex numero 10 nerazzurro -. Hanno trovato la cattiveria giusta, specialmente in casa, e le qualità per mettere in difficoltà tutti. Col Catanzaro sarà una partita difficile tra due squadre che giocano a calcio. Ormai non esistono più avversari facili o difficili da affrontare arrivati a questo punto del campionato".

Sul gioco da esprimere Ciotola la pensa all’opposto di Calori: "Il Pisa prova sempre a giocare a calcio e questo mi piace - analizza l’ex nerazzurro -. Non deve snaturarsi, ma dovrà anche sacrificarsi di più in fase difensiva". Sul futuro di Aquilani per Ciotola conteranno solo i risultati: "Sono scelte che dovrà fare la società anche sulla base dell’obiettivo playoff - conclude l’ex attaccante -. Non credo alle voci sulla Fiorentina. Ha scelto un progetto da portare in fondo". Chiude l’ex per eccellenza, Lamberto Piovanelli: "Servirà il Pisa degli ultimi primi tempi - dichiara il Piova -. Quel Pisa potrebbe andare ai playoff e fare una bellissima figura. Manca così poco per agguantare questo risultato. Servirà maggiore fortuna, concentrazione e si dovranno evitare i problemi fisici che hanno afflitto la squadra quest’anno, però sì, oggi dico che questa squadra ha le carte in regola per provarci". E’ stato un anno molto particolare per l’ex bomber: "Sperare non costa niente in un’annata difficile, tra squadre fortissime squadre più modeste - conclude Piovanelli -. Io voglio crederci".