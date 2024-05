Trofeo San Marino Marco da record

E’ l’anno giusto per Marco Rossi, che raccoglie successi con la sua impresa, vincendo il Premio Giovani Imprenditori organizzato da Confcommercio Pisa solo un mese fa e raggiungendo il successo al 17° Trofeo San Marino Master, con un record del mondo in staffetta, segnando anche il primato italiano individuale della sua categoria nei 200 stile libero. Marco oggi gestisce la sua azienda, la Swimprove a Ponsacco, e mette le sue doti di nuotatore a servizio di chi vuole migliorare le proprie performance. Una storia di ritorni e di entusiasmo ritrovato: "Ho abbandonato il nuoto durante il covid e la chiusura degli impianti, con l’amaro in bocca e con non pochi rimpianti – racconta Rossi- ho messo da parte la mia vita di atleta ho deciso che avrei messo a disposizione le mie competenze, acquisite anche grazie alla laurea in scienze motorie al servizio degli altri. All’inizio di quest’anno sono stato però contattato dal Klab sport SSD, una squadra di Firenze, con l’idea di fare un record del mondo, ma ho declinato l’offerta, avevo paura di non divertirmi più, credevo di non poter più riprovare i brividi pre gara".

Poi una spinta a ricominciare, dettata dalla presenza di amici in gara, dalla voglia di sfidare di nuovo se stesso, con un obiettivo ambizioso, e i risultati arrivano: 1.53.86 nei 200SL con record italiano individuale M25 e record del mondo di staffetta, insieme ai compagni ritrovati, Mattia Lenzi, Eleonora Chiti e Alice Papini, nuovo record italiano 4x100 SL con Alessandro Graziuso, Alice Papini e Jennifer Martiradonna. "Posso di nuovo sentirmi fiero di definirmi atleta- commenta Marco- a prescindere che sia un Master e non più un agonista. Chi lo avrebbe mai detto che sarei tornato a divertirmi così tanto. Che bello portare Swimprove così in alto, è una gioia testare ciò che applico ai miei clienti anche su me stesso e vedere che funziona, non mi è mai piaciuto fare l’allenatore stando seduto, voglio dare il buon esempio".

Alessandra Alderigi