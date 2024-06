Ufficiale: Il Bari ha riscattato Sibilli dal Pisa per 700 mila euro

Pisa, 13 giugno 2024 - Diventa ufficiale il riscatto di Giuseppe Sibilli. Il Bari infatti ha ufficializzato l'acquisto a titolo definitivo del calciatore per una cifra di 700 mila euro. Ecco il comunicato della società pugliese: "SSC Bari rende noto di aver esercitato il diritto di opzione per il tesseramento a titolo definitivo, dal Pisa Sporting Club, del calciatore classe '96 Giuseppe Sibilli. Numeri importanti per l'attaccante campano che, alla sua prima stagione in biancorosso, ha totalizzato 2885 minuti in regular season, 12 reti, record in carriera, e 4 assist. Per lui contratto fino al giugno '27". Si conclude così ufficialmente l'avventura del giocatore in maglia nerazzurra. Da oggi Sibilli non è più di proprietà del sodalizio di via Cesare Battisti. Michele Bufalinof