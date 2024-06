Vaira firma: "Niente è impossibile". Il ds ieri nella sede della società

di Michele Bufalino

PISA

"Impossible is nothing". Sono le prime parole del nuovo direttore del Pisa Sporting Club, all’uscita dalla sede della società nerazzurra, dopo aver salutato lo staff nel suo primo giorno. Ieri infatti il neo diesse del sodalizio pisano, liberatosi ormai del suo contratto con il Modena, ha passato la giornata in città. Arrivato nel corso della mattinata, accompagnato dal segretario Bruno Sabatini ha avuto modo di insediarsi, dopo aver già iniziato a lavorare, seppur dietro le quinte, da tempo. La firma del contratto è ufficialmente ieri, dopo gli accordi presi la settimana scorsa. Confermato il suo contratto biennale fino al 30 giugno 2026. L’annuncio ufficiale della società nerazzurra sarà questa mattina, con un comunicato. Nel frattempo la società nerazzurra sta definendo in queste ore la prima operazione di calciomercato. Secondo quanto appreso è in arrivo Samuel Ballet, centrocampista e attaccante svizzero di 23 anni dal Como, di origine camerunese. Giocatore dal potenziale ancora inespresso, è stato ceduto dallo Young Boys al Winterthur, con la quale ha disputato la prima parte dello scorso campionato, scendendo in campo 17 volte e segnando 5 reti, prima di passare al Como per 1,8 milioni di euro, disputando 3 presenze nella seconda parte del torneo Cadetto. Si parla di un’ala destra, potente e veloce con scatto e dribbling. L’operazione, secondo quanto anticipato sul sito de La Nazione ieri mattina, è in prestito con diritto di riscatto. Da definire ancora le cifre definitive, per le quali si sta lavorando tra le due società. Il Como, prelevandolo dall’FC Winterthur siglò un contratto di tre anni e mezzo. Nel frattempo il Pisa continua a lavorare per Nicolas Viola, il centrocampista 34 enne avvistato in città mercoledì mattina, intento a fare le analisi mediche di idoneità sportiva, che potrebbero essere anche propedeutiche qualora trovasse un accordo con la società nerazzurra. Il centro del San Rossore Sport Village infatti è uno dei pochi in Italia a essere abilitato per il VO2max, un test da sforzo per l’ossigeno. La sua presenza in città però è più di un indizio, poiché il suo contratto scade il 30 giugno e la trattativa con i nerazzurri va avanti da almeno una settimana, se non oltre. Continua anche il pressing del Pisa per Gianluca Lapadula. L’attaccante, 34 anni, non è però seguito solo dalla società di via Cesare Battisti, ma anche dal Cesena, che sarebbe molto interessata ad accaparrarselo. Resta comunque forte la volontà del Pisa di operare in attacco e di assemblare una rosa ancora più forte per il nuovo tecnico Pippo Inzaghi, che sarà ufficializzato nei prossimi giorni e presentato insieme con Vaira. Il Pisa inoltre è tornato al tavolo delle trattative con il Monza per Valoti, ma è molto difficile scalzare la concorrenza della Cremonese. Infine il Pisa ha pubblicato una integrazione al programma per il ritiro di Bormio, dal 14 al 28 luglio: "Durante il periodo di preparazione ci sarà ingresso libero al centro sportivo. Il programma dettagliato delle amichevoli e delle attività sarà comunicato più avanti, ma i momenti di maggior rilevanza saranno il 19-21 luglio e 26-28 luglio, durante i quali abbiamo in serbo eventi speciali per tutti i tifosi".