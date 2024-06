Veloso sempre più lontano dalla Torre Domani è l’ultimo giorno di contratto

Ora tocca ad Inzaghi. Incassato il sì, la firma e l’ufficialità del nuovo diesse nerazzurro Davide Vaira, adesso sarà il prossimo allenatore del Pisa Sporting Club a catalizzare tutta l’attenzione. La prossima settimana infatti arriverà l’annuncio dopo la firma. Come per il diesse, anche Pippo Inzaghi firmerà col Pisa fino al 30 giugno 2026. Le presentazioni, che inizialmente si pensava potessero essere fatte insieme, saranno invece separate per direttore e tecnico. Prima, nei prossimi giorni, quella di Vaira, poi Inzaghi. Sempre nei prossimi giorni c’è grande attesa anche per tutte le novità della campagna abbonamenti 2024-25, così come per le nuove divise da gioco, un evento sempre apprezzato dalla città.

Sul mercato invece sembra arrivato il momento delle porte scorrevoli in casa nerazzurra. Domani infatti scade il contratto di Miguel Veloso e il calciatore, se non rinnovato, andrà via a parametro zero. Da giorni però la società nerazzurra tratta, neanche troppo segretamente, con Nicolas Viola, 34 anni, nella stessa situazione. Il centrocampista infatti è in scadenza col Cagliari e domani sarà il suo ultimo giorno prima di lasciare a parametro zero. Conferme in questo caso arrivano dalla Sardegna, perché sarà proprio Viola a dare l’ultima parola. L’accordo col Pisa ancora non c’è, ma si continua a parlare e a trattare. Dopo il ‘giallo’ sulle visite di idoneità fatte in città, che alimentano più di una domanda, ma ufficialmente non strettamente legate a un possibile accordo con i nerazzurri, la strada delineata potrebbe essere la seguente.

Ben più vicino l’accordo, per il quale restano da definire solo le cifre, legato invece all’arrivo di Samuel Ballet dal Como, centrocampista e attaccante svizzero di 23 anni dal Como, di origine camerunese. Arriverà in prestito con diritto di riscatto. Nel frattempo l’uomo mercato, in uscita, sembra essere Ernesto Torregrossa. Dopo la roboante trattativa tra il Pisa e Renzo Castagnini, con il veto di Cellino, sembra profilarsi all’orizzonte una nuova telenovela. Il Brescia vorrebbe il calciatore e il calciatore gradirebbe senza dubbio le Rondinelle, dopo aver strizzato l’occhio alla sua ex squadra al matrimonio di Bisoli. Il presidente dei lombardi lo rivorrebbe, ma l’operazione non è facile. Neanche per lo stesso Brescia, dato che la possibilità che "Big Tower" torni in città ha spaccato la tifoseria delle Rondinelle.Intanto ieri è stato il compleanno di Torregrossa. Tra i tanti messaggi condivisi sul suo profilo personale anche un messaggio di chi gli chiede di "tornare nella sua terra", Brescia.

Infine l’ex tecnico Alberto Aquilani, che deve fronteggiare le accuse di presunta evasione fiscale dal Portogallo, pur liberatosi dal contratto con la società nerazzurra, alla fine potrebbe, per motivi strettamente personali (sostengono da Catanzaro, di concedersi un anno sabbatico o almeno fino a dicembre 2024. I giallorossi però continueranno a provarci prima di virare definitivamente altrove.