VERSO IL MATCH. I tifosi salernitani vincono il ricorso

Il ricorso presentato con somma urgenza dai gruppi organizzato del tifo salernitano ha trovato la sponda del Tar della Toscana: cancellata così la decisione presa dal Casms dietro suggerimento del Gos, che prevedeva il divieto di trasferta per tutti i residenti nella provincia campana in seguito a un paio di episodi, nelle recenti trasferte, nei quali i sostenitori granata si erano resi protagonisti di intemperanze. I circa 900 tagliandi a disposizione nel settore ospiti sono disponibili esclusivamente nei punti vendita fisici di tutta Italia: per la Curva Sud infatti è rimasto in vigore il divieto dell’acquisto online.

Nel frattempo la formazione guidata da Roberto Breda ha ripreso la preparazione in vista della trasferta di domenica, con le antenne dritte riguardo alla condizione di Alberto Cerri: il centravanti arrivato dal Como si è fermato per un sovraccarico al ginocchio. Gli esami strumentali svolti subito dopo la vittoria in rimonta sulla Reggiana, nella quale ha siglato la doppietta che ha ribaltato il vantaggio degli emiliani, hanno escluso traumi all’articolazione, ma ne hanno evidenziato anche l’infiammazione. La sintomatologia verrà monitorata di giorno in giorno per capire se l’attaccante potrà essere della sfida. Tra i pali potrebbe esserci una novità: Sepe, sulla graticola da inizio stagione per una serie di errori che hanno contribuito a diversi scivoloni, potrebbe essere scalzato da Oliver Christensen, che si trasferisce in prestito in Campania dalla Fiorentina. Sulla sponda nerazzurra la prevendita è partita con buoni ritmi: Curva Nord ovviamente esaurita, ma anche tanti biglietti venduti in gradinata.

M.A.