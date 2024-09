Verso Pisa-Cesena tra allenamenti, infortunati e designazione arbitrale

Pisa, 23 settembre 2024 - Ieri, senza sosta, si è svolto il primo allenamento della nuova settimana del Pisa Sporting Club. Come noto sono stati proprio i giocatori a scegliere di allenarsi anche la domenica.

Allenamenti - Questo il bollettino condiviso dalla società nerazzurra: "Una settimana molto ‘corta’ e impegnativa, a cominciare dalla sfida di Coppa Italia in programma mercoledì all'Arena Garibaldi alle 16 contro il Cesena. Poco il tempo a disposizione dei nerazzurri per prepararsi; dopo la seduta di ieri mattina il Pisa tornerà ad allenarsi al Centro Sportivo di San Piero a Grado oggi e domani pomeriggio. La settimana dei nerazzurri proseguirà poi da giovedì orientata verso il prossimo impegno di campionato; l’appuntamento è per domenica prossima alle 15 allo Stadio “Menti” di Castellammare di Stabia".

Designazione - Il Responsabile della CAN Serie A e B Gianluca Rocchi ha ufficializzato le designazioni arbitrali relative ai Sedicesimi di Finale della Coppa Italia FrecciaRossa. Questi i designati per la gara Pisa-Cesena, in programma mercoledì 25 settembre (ore 15.00) all'Arena Garibaldi. Arbitro. Daniele Rutella (Enna). 1° Assistente. Alex Cavallina (Parma). 2° Assistente. Vincenzo Pedone (Reggio Calabria) 4° Ufficiale. Valerio Crezzini (Siena). Var. Giacomo Camplone (Pescara). Avar. Giacomo Paganessi (Bergamo)

Infortuni - Qualche problema per Matteo Tramoni che ha avuto un affaticamento dell'adduttore. Il giocatore resterà in dubbio per la gara contro la Juve Stabia di domenica prossima. Qualche spavento e poco più per Gabriele Piccinini. Al giocatore infatti è uscita dalla sede la spalla, ma si è subito rimessa a posto. Nessun problema però perché ieri era già in campo ad allenarsi. Solo crampi invece per Giovanni Bonfanti, sostituito nel secondo tempo da Calabresi. Da capire infine se Vignato potrà recuperare o se rimarrà fuori dai radar per il suo infortunio muscolare che lo ha tenuto fermo in questi giorni.