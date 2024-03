Via Case Dipinte. "To get there»: una palestra in pieno centro

Apre una nuova palestra a Pisa, dal motto inserito direttamente nel suo nome. "To get there", abbreviato Tgt significa infatti letteralmente "arriviamoci". Un modo per raggiungere insieme l’obiettivo. L’imprenditore Alberto Furia, insieme al socio Daniel Stanuta, inaugureranno Tgt domani, venerdì 28 marzo, a partire dalle 17 ad angolo tra via Mercanti e via Case Dipinte. La palestra però ha una filosofia diversa dalle altre, prediligendo l’allenamento personalizzato. Furia, in cosa si differenzia la palestra Tgt?

"Si tratta di un ‘centro personal training’. Le persone infatti saranno assistite completamente negli allenamenti, in maniera singola o al massimo in gruppi di tre persone. Si tratta di percorsi personalizzati per raggiungere specifici obiettivi personali, mettendo alla base il benessere fisico e mentale".

Perché un ex farmacista, che ha tra le sue attività anche un punto vendita di riparazione e all’assistenza di device elettronici ha deciso di aprire una palestra?

"In passato ho avuto infortuni gravi, mi sono allenato costantemente e questo mi ha dato un benessere fisico e mentale importante. E’ stato un modo per cercare anche di aiutare chi ha avuto la mia stessa esperienza. Il mio socio infatti è anche il mio personal trainer. Si chiama Daniel Stanuta ed è un ex tecnico della scuola Fragale".

Lo staff?

"In questo primo momento ci sarà anche Nicola Sarteschi, altro ex tecnico della scuola Fragale e si aggiungerà anche un’altra personal trainer. Tutti i personal trainer sono tecnici Fipe di primo livello. Io e Nicola inoltre siamo anche farmacisti, un aspetto importante per quanto riguarda gli integratori. Tra l’altro avremo anche un Cetilar point con tutti i prodotti di Pharmanutra, per un rapporto che va avanti nel tempo anche a livello personale con l’azienda pisana".

Non sarà dunque possibile l’ingresso libero?

"No, per come è strutturata la palestra ognuno dei nostri trainer ha almeno 15 clienti ciascuno che verranno ad allenarsi. La nostra palestra potrà contenere durante ogni giornata al massimo 30-40 persone, con ritmi e allenamenti differenti rispetto a una palestra standard, dove normalmente gravitano durante una giornata 2000 persone. Il nostro è un concetto più intimo, di attenzione alla personalizzazione, alla qualità invece che alla quantità".

La location è stata sfitta.

"Un fondo grande con 7 vetrine che si affacciano su tre strade, toccando anche largo Ciro Menotti. Era in condizioni difficili e degradate, la palestra restituisce anche un’altra immagine alla zona e alle stesse altre attività nei dintorni".

Per iscriversi?

"Un certificato medico di attività non agonistica. Le possibilità di iscrizione saranno esclusivamente con pacchetto personal. Non si pagano gli ingressi in autonomia, ma solo i pacchetti singoli, con un personal specifico, o pacchetto multi, per essere inserito in un gruppo al massimo di due o tre persone, con prezzi più bassi".

Mic. Buf.