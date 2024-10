Volley. Castelfranco vince il derby e Santa Croce passa a Genova

Castelfranco vince il derby in casa del Pontedera e Santa Croce passa a Genova. Questo l’esito delle gare nel fine settimana in B. Al PalaMatteoli la vittoria è andata alla Toscanagarden Arno, vittoriosa in rimonta per 3-2 sul Gruppo Lupi. Già come la settimana precedente, a Firenze, i pontederesi si erano portati in vantaggio per 2-0 (27-25 e 25-19) dando segnali positivi. Poi i biancocelesti di casa si sono di nuovo fermati, favorendo con una condotta di gara passiva, la rimonta della squadra di Piccinetti, più grintosa e motivata rispetto alla spenta compagine locale. A questa sono mancati: carattere, spirito di reazione e rabbia agonistica.

Il Gruppo Lupi ha ceduto nel terzo e quarto parziale per 17-25. Emblematico il quinto set. Pontederesi in vantaggio per 8-6 al cambio del campo. Qui un pauroso passaggio a vuoto con un break di 1-8 che ha portato il punteggio sul 9-14. Il set è stato vinto dai pugnaci castelfranchesi per 9-15. Questi hanno dato segni di ripresa, se non altro dal punto di vista della combattività e della volontà di vittoria, incamerando due punti in vista di un nuovo derby, quello di Santa Croce di sabato prossimo.

Il Gruppo Lupi ha raccolto un punto ed una nuova delusione, con una seconda parte di gara pavida e inconcepibile. A Genova, al PalaCus, la Codyeco Lupi ha colto i tre punti in palio, superando per 3-1 i liguri del forte opposto Poggio. I locali hanno vinto per 25-21 la prima frazione, durante la quale Pagliai ha sostituito Da Prato con Attuoni. Questi ha ben rilevato la punta di riferimento conciaria, ancora alla ricerca della migliore condizione. Da Prato va atteso. La Codyeco ha saputo riprendersi con una certa costanza e, con diligenza, si è imposta nei restanti parziali per 22-25, 23-25, 22-25. Simoni e Pahor hanno trascinato i Lupi. La ricezione dei due liberi è lievemente migliorata. La trasferta nel capoluogo ligure era temuta nel clan biancorosso. Il successo pieno ha costituito un’iniezione di fiducia in Caproni compagni in vista del derby con Castelfranco.

Marco Lepri