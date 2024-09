Weekend senza sconfitte per le giovanili del Pisa Sporting Club

Pisa, 17 settembre 2024 - Solo vittorie e un pareggio per il settore giovanile del Pisa Sporting Club, partito con il botto in questo fine settimana.

La Primavera di Innocenti, a Peccioli, dove giocherà per tutta la stagione le gare casalinghe del torneo, ha vinto 2-0 all'esordio con il Pescara con una doppietta di Tommaso Ferrari, giovane ragazzo di lungo corso. Nel prossimo turno sfiderà il Perugia. Positiva anche la under 17 che, dopo una partenza con qualche problema, alla terza giornata è andata a vincere a Calcinaia, dove giocherà le gare casalinghe, per 4-3 contro il Cesena in una partita rocambolesca. Per l'occasione in rete hanno segnato Ribechini, con una doppietta, quindi Novak e Santi. Positivo anche il risultato della under 16 che ha pareggiato per 1-1 con la Reggiana alla prima Giornata. Ancora a Reggio Emilia esordio anche per l'under 15 che ha vinto 2-1 con i gol di Berni (su rigore e di Baldi). Di seguito infine tutti i risultati.

Campionato UNDER 15 Reggiana-Pisa 1-2

Campionato UNDER 16 Reggiana-Pisa 1-1

Campionato UNDER 17 Pisa-Cesena 4-3

Campionato PRIMAVERA 2 Pisa-Pescara 2-0 PISA. Giuliani, Baldacci, Battista (69′ Pucci), Frosali (89′ Cenerini), Casarosa, Sapola, Raychev (59′ Lovo), Cannarsa, Tosi (46′ Buffon), Bocs (46′ Bettazzi), Ferrari. A disposizione. Rugginetti, Luppichini, Arnesi, Rossi, Bacciardi, Battistella, Vivace. Allenatore Innocenti. PESCARA. Barone, Di Biagio (76′ Schiattarella), Pesoli (58′ Palazzese), Vischia (76′ Pastori), Esufi, Valente, Kunze (46′ Bozic), Berardi, Zeppieri, Gatto, Palumbo (76′ Di Zio). A disposizione. Barbacani, La Barba, Bucco, Cardilli, D’Arcangelo, Shehaj. Allenatore Memushaj. Arbitro. Samuele Andreano di Prato. Assistenti. Pelosi-Mino. Reti. 21′ Ferrari, 75′ Ferrari. Note. Ammonito Bettazzi. Recupero 1′ pt; 5′ st.