Pistoiese, un ‘punticino’ con l'Imolese e tutti in silenzio stampa

Imola, 3 novembre 2024 – Nella giornata, la decima di andata del campionato di serie D, nella quale la capolista Tau perde la prima partita stagionale (2-1 in casa con il Lentigione), la Pistoiese di Giacomarro non riesce ad approfittarne, non andando più in là dell’1-1 a Imola contro l’Imolese. Un punto che, alla fin dei conti, può essere addirittura considerato positivo, visto come si era messa la gara: gli arancioni, infatti, hanno dovuto rincorrere, visto che sono passati in svantaggio dopo appena tre minuti di gioco.

Nel primo tempo, meglio, decisamente meglio, la formazione romagnola, che ha legittimato il vantaggio. La partenza dell’Imolese è veemente. Al 1’ conclusione violenta di Brandi, con Cecchini che devia il pallone in angolo. È la premessa del gol. Al 3’, infatti, padroni di casa in vantaggio: siluro di Manes, che non dà scampo all’estremo difensore arancione. Un destro preciso e potente che merita applausi a scena aperta. Al 10’ si fa vedere la Pistoiese con una doppia occasione: dapprima è Lauria a battere a rete, sulla respinta la botta ravvicinata di Basanisi, ma la retroguardia di casa si salva.

Al 17’ discesa insidiosa di Gasperoni, che brucia gli avversari ma il portiere arancione fa buona guardia. Al 29’ Mattioli calcia da buona posizione: Cecchini dice no, mettendo il pallone in corner. Nel secondo tempo, succede poco, ma quel poco premia la Pistoiese. L’Imolese cala, gli arancioni, grazie alle sostituzioni, crescono (ma non troppo). Al 23’ il pari orange, con una prodezza di Larhib, subentrato a Diodato. Alla mezz’ora, punizione di Sparacello bloccata da Lopez.

Al 41’ tiro-cross di Garavini dalla sinistra e palla sulla parte alta della traversa della porta difesa da Cecchini; sul prosieguo dell’azione il portiere respinge un tiro di Vlahovic. Al 51’, infine, l’Imolese ha l’ultima chance con Mattiolo, ma la spreca. Finisce con il silenzio-stampa dei tesserati arancioni: per volere del direttore sportivo Massimo Taibi, nessuno rilascia dichiarazioni. Non un bel segnale.

IMOLESE – PISTOIESE 1-1, IL TABELLINO

IMOLESE (4-2-3-1): Lopez; Barnabà, Dall’Osso (1’ st Ballanti), Ale, Agbugui; Manzoni (30’ st Vasconcellos) Brandi (18’ st Vlahovic); Mattiolo, Manes (22’ st Calabrese), Gasperoni (13’ st Garavini); Melloni. A disposizione: Adorni, Raffini, Guidi, Pierfederici. Allenatore: D’Amore.

PISTOIESE (3-5-2): Cecchini; Donida (1’ st Larhib), Polvani, Mazzei; Diodato (25’ st Cuomo), Basanisi (33’ st Gresilin), Lauria, Kharmoud, Dibenedetto (1’ st Grilli); Sparacello, Pinzauti (37’ st Tascini). A disposizione: Lagonigro, Maloku, Lollo, Balleello. Allenatore: Giacomarro.

ARBITRO: Recupero di Lecce.

MARCATORI: 3’ pt Manes; 23’ st Larhib.

NOTE: giornata serena. Espulso al 48’ st Kharmoud.Ammoniti: Dibenedetto, Agbugui, Barnabà, Mazzei. Angoli: 2-7. Recupero: 2’, 5’.

Gianluca Barni