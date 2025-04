Manchester City: De Bruyne non rinnoverà il contratto con il club. Resta invece Gundogan

Manchester, 14 aprile 2025 – Al termine della stagione, il Manchester City saluterà uno dei giocatori più rappresentativi degli ultimi anni: Kevin De Bruyne, nei citizens dal 2015, al termine della stagione non sarà più un giocatore degli Sky blues. Il centrocampista belga è stato uno degli artefici principali della crescita esponenziale che ha avuto il Manchester City in questi ultimi anni: dal suo arrivo, ha collezionato ben 107 gol e 177 assist in 415 partite, diventando l'ottavo giocatore con più presenze nella storia del club. Tuttavia, il suo percorso con i citizens è arrivato al termine, e nei mesi scorsi ha annunciato che non rinnoverà il proprio contratto con gli Sky blues.

Nelle ultime ore, dopo la sfida tra il Manchester City e il Crystal Palace, il centrocampista è tornato a parlare del suo futuro, evidenziando come non abbia ancora deciso quale sarà la sua prossima squadra. De Bruyne è alla ricerca di un buon progetto da valutare bene con la sua famiglia, per poi prendere la decisione definitiva. Nelle scorse settimane si è parlato tanto di un suo possibile approdo in MLS, con l'Inter Miami di Messi che sarebbe interessatissima, ma il centrocampista non esclude una permanenza in Inghilterra. In ogni caso, nei prossimi mesi verrà fatta maggior chiarezza sul suo futuro. Diverso è il discorso relativo a Ilkay Gundogan, centrocampista tedesco che nella scorsa finestra di mercato estiva è tornato al Manchester City dopo una stagione tra le fila del Barcellona. L'ex Borussia Dortmund ha esercitato una clausola presente nel suo contratto che ha garantito il rinnovo automatico per un'ulteriore stagione con il Manchester City. Perciò, salvo colpi di scena, anche l'anno prossimo vestirà la maglia degli Sky blues. Riguardo il futuro del tedesco è intervenuto anche Pep Guardiola, che ha ufficializzato il prolungamento del contratto di Gundogan ma ha anche ammesso di non sapere cosa aspettarsi dal mercato estivo.

Si preannuncia un'estate caldissima per il Manchester City, che, nel frattempo, deve quantomeno centrare la qualificazione in Champions League. I citizens hanno ritrovato la vittoria nella scorsa gara contro il Crystal Palace e si sono portati temporaneamente a -1 dal Newcastle quarto, che, però, ha una gara in meno. A Guardiola e i suoi il quinto posto potrebbe bastare per partecipare alla maggior competizione europea nella prossima stagione, ma in queste ultime settimane i citizens saranno impegnati anche in FA Cup, dove dovranno affrontare il Nottingham Forest in semifinale, per centrare la qualificazione in finale e cercare di portare a casa almeno un trofeo.