Liverpool, c’è aria di rinnovi in squadra: dopo Salah è pronto anche Virgil van Dijk

Liverpool, 11 aprile 2025 – Si è parlato tanto della questione rinnovi in casa Liverpool, soprattutto per quanto riguarda Salah, Van Dijk e Alexander-Arnold, tre senatori dei reds. Arrivato il contratto biennale per l'attaccante egiziano, la dirigenza si sta concentrando sul difensore olandese, che presto potrebbe firmare la proroga dell’accordo.

L’annata fortunata di Salah

L'egiziano – il 32enne Mohamed Salah – è arrivato in Inghilterra nell'estate del 2017 dalla Roma per 42 milioni di euro, e in otto stagioni ha messo a segno 243 gol e fornito 111 assist in 394 presenze con la maglia dei reds.

Quella di quest'anno è sicuramente una delle annate più produttive della sua carriera, come giustificano le 32 reti (27 in campionato, capocannoniere) e i 22 assist stagionali. Più volte il numero 11 ha espresso il desiderio di restare ancora a Liverpool, e quando tutto sembrava destinato a terminare alla fine della stagione, si è arrivati alla fumata bianca, con il rinnovo per altri due anni.

L'egiziano ha voluto esprimere tutta la sua felicità per il prolungamento del suo contratto con il Liverpool, raccontando come, secondo lui, la squadra abbia un grande potenziale, che può portare alla vittoria di ulteriori trofei nei prossimi anni

Anche mister Slot ha accolto positivamente il rinnovo del numero 11, specificando come la sua permanenza possa essere un bel biglietto da visita per i futuri calciatori che ingaggerà il Liverpool.

Rinnovo in vista anche per van Dijk

Oltre l'egiziano, si avvicina al rinnovo anche capitan Virgil van Dijk: anche lui dovrebbe prolungare fino al 2027, mentre per Alexander-Arnold è sempre più vicino l'addio. Il terzino destro, infatti, ha avuto dei contatti positivi con il Real Madrid, che ormai da un anno monitora la sua situazione contrattuale. Se per Salah e Van Dijk non ci sono stati problemi per quanto riguarda il rinnovo, con l'egiziano che ha rifiutato anche delle offerte faraoniche che provenivano soprattutto dall'Arabia, per il terzino destro l'esperienza al Liverpool è destinata a terminare il prossimo 30 giugno.

Alexander-Arnold al Real

L'acquisto di Alexander-Arnold sarà un ottimo innesto per il Real Madrid, che è alle prese con l'infortunio del titolare sulla corsia di destra, ovvero Dani Carvajal. Il giocatore spagnolo, fermo ai box dallo scorso ottobre, dovrà recuperare dal bruttissimo infortunio al ginocchio, con Alexander-Arnold che si prepara a raccogliere la sua eredità. In ogni caso, prima dell'addio al termine della stagione, il terzino inglese vuole festeggiare un ultimo trofeo con il suo Liverpool, che potrebbe essere la vittoria del campionato: i reds guidano la classifica della Premier con 73 punti, 11 in più dell'Arsenal. Domenica andrà in scena la gara contro il West Ham, dove Slot e i suoi cercheranno i tre punti per fare un ulteriore passo verso la conquista del titolo.