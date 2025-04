Ligue 1: Monaco si riprende il secondo posto, Lione torna in zona Champions

Parigi 14 aprile 2025 – Tutto è deciso per il titolo ormai da diverse settimane, con tanto di aritmetica acquisita, ma in Francia sarà una bellissima volata finale per l'Europa. Si mescolano nuovamente le posizioni in vetta alla classifica, mentre il Paris Saint-Germain osserva con in testa la corona di Campione, quali altre squadre la raggiungeranno nella prossima Champions League. Non solo questo, ennesima reazione in fondo alla graduatoria in questa stagione, merito del successo dello Stade Reims.

L'esito delle partite del weekend

La giornata numero 29 del campionato di Ligue 1 si apre con una piccola variazione di calendario, in accordo con la Federcalcio francese infatti il Psg ha ottenuto il posticipo del proprio match contro il Nantes al martedì 22 aprile prossimo, invece di disputarla questo weekend, così da potersi preparare al meglio per la sfida di Champions League contro l'Aston Villa. Alle spalle dei parigini però succede di tutto e variano tutte e sei le posizioni delle loro inseguitrici. Nello scontro diretto per il secondo posto infatti il Monaco supera per 3-0 il Marsiglia, in una sfida però dal risultato bugiardo per la squadra di De Zerbi, puniti oltre misura per i loro errori da una squadra, quella del principato, molto cinica e ben organizzata in campo. Biancorossi dunque nuovamente al secondo posto.

Il Marsiglia può consolarsi perché alle loro spalle Strasburgo e Nizza si fermano sul pari sul 2-2, lasciando così al terzo posto la formazione di De Zerbi. Sfida bellissima quella della Meinau, con il pari dei rossoneri arrivato ampiamente nei minuti di recupero. Alle loro spalle vince il Lille, il quale rientra in zona Europa, superando per 1-2 il Tolosa in trasferta, mentre festeggia anche il Lione, merito del successo per 1-3 ottenuto sul campo dell'Auxerre. Fuori dalle potenziali posizioni valevoli per l'Europa cade ancora il Lens, sconfitto per 0-2 in una sfida poco fortunata dallo Stade Reims. Successo preziosissimo nella lotta salvezza per i biancorossi. Non riesce a vincere, ma in zona retrocessione fa punti anche il St. Etienne, in un pirotecnico pareggio 3-3 contro lo Stade Brest.

In zona retrocessione restano ancora a secco invece Montpelllier e Le Havre. I primi cadono per 2-0 nella sfida contro l'Angers e cominciano a vedere sempre da più vicino l'incubo della retrocessione. Per quanto riguarda il Le Havre invece, la squadra celeste e blu viene demolita davanti al proprio pubblico, merito di un Rennes in grandissima forma, vincente per 1-5 in trasferta, con la bellezza di cinque marcatori diversi in rete.

Risultati Ligue 1 giornata 29

Lens-Stade Reims 0-2: 33' e 88' Nakamura.

Monaco-Ol. Marsiglia 3-0: 34' Minamino, 58' Embolo e 82' rig. Zakaria.

Tolosa-Lille 1-2: 21' Fernandez Pardo (L), 42' Cresswell (T), 45+4' Bakker (L).

Strasburgo-Nizza 2-2: 38' Bard (N), 51' Emegha (S), 54' Amo-Ameyaw (S), 90+4' Ndayishimiye (N).

Angers Montpellier 2-0: 2' e 43' Lepaul.

Le Havre-Rennes 1-5: 1' Matusiwa (R), 12' Assignon (R), 15' Kalimuendo (R), 42' Mwanga (L), 57' Tamari (R), 89' Gomez (R).

St-Etienne-Stade Brest 3-3: 6' Ajorque (B), 16' Stassin (E), 25' Sima (B), 34' Cardona (E), 47' Ajorque (B), 80' Cardona (E).

Auxerre-Lione 1-3: 54' rig. Mikautadze (L), 62' Cherki (L), 77' Sinayoko (A), 84' Lacazette (L).

Nantes-Psg: martedì 22/04 ore 20:45.

Classifica Ligue 1 giornata 29

Psg* 74, Monaco 53, Ol. Marsiglia 52, Ol. Lione 51, Lille 50, Strasburgo 50, Nizza 48, Stade Brest 44, Lens 42, Auxerre 38, Rennes 35, Tolosa 34, Nantes* 30, Angers 30, Stade Reims 29, Le Havre 27, St. Etienne 24, Montpellier 15 (ndr, un asterisco per ogni partita in meno).

Paris Saint-Germain aritmeticamente campione di Francia.