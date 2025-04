Modric investe nello Swansea: è nuovo socio di minoranza del club

Madrid, 14 aprile 2025 – Che ne sarà del futuro di Luka Modric? Il centrocampista croato, che a settembre compirà quarant'anni, non ha ancora deciso se rinnovare o no con il Real Madrid, squadra alla quale è legato fino al giugno di quest'anno. Il numero 10 è diventato un vero e proprio simbolo del club, dove milita dal 2012, collezionando ben 583 presenze in 13 stagioni, e vincendo 4 campionati spagnoli, 2 Coppe di Spagna, 5 Supercoppe di Spagna, 6 Champions League, 5 Supercoppe UEFA, 5 Mondiali per club e una Coppa Intercontinentale FIFA. C'è poi da segnalare la conquista del Pallone d'oro nel 2018, arrivato dopo una stagione che l'ha visto protagonista sia con il club che con la nazionale. In questa stagione, complice anche l'età, Modric ha ridotto il suo minutaggio rispetto agli anni scorsi, ma è comunque sceso in campo in 48 occasioni, per un totale di 2357 minuti, mettendo a segno 4 gol e 7 assist. La sua esperienza è fondamentale anche nello spogliatoio del Real Madrid dove è uno dei principali senatori della squadra, ma tra qualche mese sarà costretto a decidere sul suo futuro. A prescindere da tutto, il croato non vuole abbandonare il mondo del calcio: nelle ultime ore, infatti, ha scelto di diventare uno dei soci di minoranza dello Swansea, club che milita in Championship, dove occupa la dodicesima posizione. La squadra gallese, che per tanti anni ha giocato in Premier League, ha visto un cambio di proprietà lo scorso novembre, passando da Jason Levien e Steve Kaplan a Andy Coleman, Brett Cravatt, Nigel Morris e Jason Cohen. La nuova dirigenza ha ammesso il desiderio di voler riportare in alto il nome dello Swansea, e il giocatore del Real Madrid ha deciso di sposare il progetto. Per lui si tratta di un ritorno in Inghilterra, dato che tra il 2008 e il 2012 è stato un giocatore del Tottenham, squadra con la quale ha collezionato 160 presenze, prima di passare per circa 42 milioni di euro al Real Madrid, dove è diventato una leggenda. La scelta di investire in un club non inciderà sulla scelta se continuare o no al termine della stagione, dato che sono tanti i calciatori ad essere soci di qualche club. Uno su tutti è il suo compagno di squadra Mbappé, che nel luglio del 2024 è diventato il proprietario del Caen (club in Ligue 2) a seguito dell'acquisto da parte dell'Interconnected Ventures, la società fondata da lui stesso.