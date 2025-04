Premier League, Liverpool battuto. Arsenal ancora lontano: pari nel derby di Manchester

Londra 7 aprile 2025 - Dopo il turno infrasettimanale si torna in campo in Premier League anche nel weekend per disputare la giornata numero 31 del proprio campionato. Cade il Liverpool a Londra, ma non ne approfitta l'Arsenal, fermato sul pari dall'altra squadra di Liverpool. Scatto salvezza per il Wolverhampton e retrocessione aritmetica per il Southampton, la più veloce della storia del massimo campionato inglese. A Manchester invece regna l'imprecisione nel derby dopo un pari a reti bianche. In zona Champions chance di sorpasso sulle rivali da parte del Newcastle nel posticipo di questa sera.

L'esito delle partite del weekend

Il turno numero 31 di Premier League si apre con due pareggi, il primo è quello di Liverpool, dove l'Everton ferma sull'1-1 l'Arsenal in una partita molto equilibrata, ma poco entusiasmante. Decisamente più ricca di colpi di scena è stata la partita del London Stadium tra West Ham e Bournemouth. I diversi errori da una parte e dall'altra regalano gol e spettacolo per un 2-2 finale che non scontenta nessuna delle due squadre. Nel pomeriggio di sabato si è giocata anche la partita forse più importante per riaprire i discorsi relativi alla salvezza. L'Ipswich Town aveva infatti la possibilità di battere il Wolverhampton e provare a rimettersi in corsa per il quartultimo posto, ma il successo degli Wolves sembra chiudere definitivamente i conti. La squadra giallonera grazie a questo 1-2 ottenuto in rimonta si è infatti portata a +12 proprio sull'Ipswich terzultimo.

A centro classifica vince il Crystal Palace sul Brighton per 2-1 in una partita caratterizzata da ben 3 espulsioni, per altro tutte arrivate in maniera simile per somma di ammonizioni. Successo anche del Tottenham sul Southampton, in un 3-1 che condanna i Saints alla retrocessione aritmetica a sette giornate dalla fine del campionato. Record negativo per la squadra del sud dell'Inghilterra, che per altro nella mattinata odierna ha visto Ivan Juric presentare le dimissioni dal ruolo di allenatore.

Il Fulham crede ancora nel sogno Europa e per rimettersi a correre strappa lo scalpo più ambito del campionato. A Craven Cottage i londinesi superano per 3-2 il Liverpool, infliggendo ai Reds la loro seconda sconfitta stagionale. Al vantaggio iniziale degli ospiti, arrivano tre reti prima della fine del primo tempo, che indirizza la gara in favore dei bianconeri. Si rifà sotto anche l'Aston Villa alle spalle delle formazioni in lotta per la Champions League. I Villains battono 2-1 il Nottingham Forest soffrendo nel finale, ma portandosi a casa tre punti preziosissimi per le proprie ambizioni. In attesa del posticipo tra Leicester e Newcastle, il turno di Premier League si conclude con due 0-0, il primo tra Brentford e Chelsea, il secondo nel derby di Manchester, dove United e City peccano di precisione negli ultimi metri, per poter realizzare il gol da tre punti.

Risultati Premier League giornata 31

Everton-Arsenal 1-1: 34' Trossard (A), 49' Ndiaye (E).

Aston Villa-Nottingham Forest 2-1: 13' Rogers (A), 15' Malen (A), 57' Jota Silva (N).

Crystal Palace-Brighton 2-1: 3' Mateta (C), 31' Welbeck (B), 55' Munoz (C).

Ipswich Town-Wolverhampton 1-2: 16' Delap (I), 72' Sarabia (W), 84' Strand Larsen (W).

West Ham-Borunemouth 2-2: 38' Evanilson (B), 61' Fullkrug (W), 68' Bowen (W), 79' Evanilson (B).

Brentford-Chelsea 0-0.

Fulham-Liverpool 3-2: 14' Mac Allister (L), 23' Sessegnon (F), 32' Iwobi (F), 37' Rodrigo Muniz (F), 72' Diaz (L).

Tottenham-Southampton 3-1: 13' e 42' Johnson (T), 90' Fernandes (S), 90+6' rig. Tel (T).

Manchester United-Manchester City 0-0.

Leicester-Newcastle: lunedì ore 21.

Classifica Premier League giornata 31

Liverpool 73, Arsenal 62, Nottingham Forest 57, Chelsea 53, Manchester City 52, Aston Villa 51, Newcastle** 50, Fulham 48, Brighton 47, Bournemouth 45, Crystal Palace* 43, Brentford 42, Manchester United 38, Tottenham 37, Everton 35, West Ham 35, Wolverhampton 32, Ipswich Town 20, Leicester* 17, Southampton 10 (ndr un asterisco per ogni partita da recuperare).

Con sette giornate di anticipo il Southampton è aritmeticamente retrocesso in Championship.