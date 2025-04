Premier League: Southampton retrocede in Championship, Juric si dimette

Southampton, 7 aprile 2025 – La Premier League emette il primo verdetto: dopo una sola stagione dal ritorno in massima serie, il Southampton retrocede nuovamente in Championship, con sette giornate d'anticipo. La squadra di Juric, infatti, si trova all'ultimo posto con soli 10 punti conquistati in 31 gare, a fronte di due vittorie, quattro pareggi e ben 25 sconfitte. Il tecnico croato si è insidiato sulla panchina dei Saints il 21 dicembre del 2024, dopo essersi liberato dalla Roma. Il 18 settembre, la società giallorossa aveva scelto di puntare su di lui per sostituire De Rossi dopo un inizio di stagione difficile, ma la sua esperienza sulla panchina capitolina è stata tutt'altro che memorabile, con l'esonero che è arrivato dopo poco meno di due mesi dalla firma del contratto. A quel punto, Juric ha sposato la causa del Southampton, ultimo in classifica, firmando un accordo di 18 mesi valido fino al 30 giugno del 2026.

Una scelta difficile

Tuttavia, neanche l'esperienza in Inghilterra è stata positiva, con i Saints che non sono riusciti a fare il cambio di marcia sperato e sono rimasti per tutto il campionato in fondo alla classifica. Prima del pareggio nella gara contro il Crystal Palace, l'allenatore si era espresso duramente in conferenza stampa, evidenziando come l'obiettivo della sua squadra fosse quello di non diventare il peggior club della storia della Premier.

Questo pericolo non è ancora stato scongiurato, dato che il Southampton ha bisogno di almeno due punti per superare il Derby County della stagione 2007-08, che retrocesse in Championship con soli 11 punti conquistati, ma i Sanints hanno stabilito un nuovo record negativo.

Southampton retrocesso

Con 22 punti in meno del Wolverhampton diciassettesimo, infatti, il Southampton è matematicamente retrocesso in seconda serie con sette giornate d'anticipo. Dal suo arrivo in Inghilterra, Juric ha collezionato solo due vittorie, una delle quali in FA Cup contro lo Swansea (club che milita in Championship), mentre in campionato l'unico successo è arrivato il 1° febbraio in trasferta contro l'Ipswich Town. Dopo la sconfitta di ieri contro il Tottenham, che ha certificato la retrocessione matematica del Southampton in Championship, il tecnico croato ha deciso di dimettersi grazie a una clausola presente nel suo contratto. Ora la squadra sarà affidata a Simon Rusk e Adam Lallana, con il club che dovrà poi pianificare la prossima stagione per ritornare quanto prima in massima serie, mentre per Juric si chiude un anno terribile, iniziato con l'esonero alla Roma e chiuso con la retrocessione e le dimissioni dal Southampton.