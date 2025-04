Champions League in tv, ritorno di quarti di finale: programma e orari

Roma, 14 aprile 2025 – Una due giorni di grande calcio e grande spettacolo. Con una italiana ancora in corsa e con un vantaggio guadagnato all’andata. Torna la Champions League. L’Inter prova a completare l’opera contro il Bayern Monaco, ritorno mercoledì a San Siro, per accedere alla semifinale dove ci sarà probabilmente il Barcellona, che ha chiuso i conti con il Borussia Dortmund all’andata (4-0). Servirà un’altra grande prestazione dopo quella di Monaco di Baviera, con sofferenze immani ma anche con un salvifico gol finale di Davide Frattesi. Poi, altri due incontri tutti da gustare. Il Real proverà a sfruttare il fattore Bernabeu, dove spesso accadono i miracoli, per rimontare i tre gol di svantaggio patiti a Londra contro un Arsenal stellare, e anche a Birmingham l’Aston Villa cercherà l’impresa dopo il 3-1 di Parigi contro il Psg. Insomma, tre partite su quattro sono ancora da decidere.

I criteri di qualificazione

Possiamo dirlo. Il Barcellona è praticamente la prima semifinalista della competizione. Il quattro a zero della gara di andata, meritato per il gioco espresso, ha praticamente chiuso i conti con il Borussia Dortmund, che di conseguenza dovrebbe vincere con 5 gol di scarto al ritorno per passare il turno oppure vincere con 4 gol di scarto per i supplementari. Sostanzialmente impossibile. Qualsiasi altro risultato premierebbe i catalani che dunque pregustano il penultimo atto della competizione. Situazione indirizzata, ma più aperta, tra Aston Villa e Psg. I parigini hanno accumulato un buon vantaggio in Francia (3-1), obbligando i villans a vincere con tre gol di scarto al ritorno (ricordiamo che non c’è la regola dei gol in trasferta). Per i supplementari, l’Aston Villa deve vincere con due gol di margine mentre ogni altro risultato manderebbe in semifinale il Psg.

Lautaro Martinez (Ansa)

Il mercoledì sarà invece da leoni. Lo deve essere l’Inter, che certamente ha accumulato morale con l’uno a due di Monaco di Baviera, ma i giochi sono tutto tranne che chiusi. Il Bayern ha la forza e la qualità per ribaltare le cose e vincendo con due gol di scarto passerebbe il turno, mentre vittorie con un gol di margine manderebbero ogni discorso ai supplementari. L’Inter, invece, vincendo o pareggiando passerebbe il turno. Poi, il Real Madrid. Il Bernabeu dovrà compiere un altro miracolo perché le merengues dovrebbero rimontare il tre a zero subito a Londra dall’Arsenal di Arteta. Requisiti molto semplici: Ancelotti deve vincere con quattro gol di scarto per passare il turno, oppure con tre per andare ai supplementari o agli eventuali rigori. Difficile, ma non impossibile per una squadra mai da sottovalutare.

Il calendario televisivo

Come sempre, il palinsesto della Champions League sarà spalmato su due giornate. Martedì toccherà a Psg e Barcellona, mercoledì a Inter e Real Madrid. Tutto in diretta sui canali Sky Sport a eccezione del match dei nerazzurri che sarà trasmesso in esclusiva da Amazon Prime. Martedì su Sky Sport 1 e Sky Sport 251 ci sarà anche il canale Diretta Gol. Mercoledì sera in chiaro su TV8 ci sarà Real-Arsenal. Martedì 15 aprile Aston Villa-Psg ore 21.00 Sky Sport 253 Borussia Dortmund-Barcellona ore 21.00 Sky Sport Max, 205, Sky Sport 252. Mercoledì 16 aprile

Inter-Bayern Monaco ore 21.00 Amazon Prime

Real Madrid-Arsenal ore 21.00 Sky Sport 1, 201, Sky Sport 251. In chiaro su TV8.