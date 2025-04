Champions League, niente rimonte per Real e Bayern: in semifinale vanno Arsenal e Inter

Roma, 16 aprile 2025 - La prima metà del ritorno dei quarti di finale di Champions League era andato in archivio martedì 15 aprile con le sconfitte indolori di Barcellona e Paris Saint-Germain rispettivamente contro Borussia Dortmund e Aston Villa. Mercoledì 16 aprile tocca alle restanti due gare, che premiano Inter e Arsenal a spese di Bayern Monaco e Real Madrid. Si completa, dunque, anche lo scenario delle semifinali: i nerazzurri se la vedranno con il Barcellona, mentre i Gunners sfideranno il Paris Saint-Germain.

I risultati del ritorno dei quarti di finale di Champions League

A sorpresa abdica così la squadra vincitrice in carica, il Real Madrid, che non solo stecca l'operazione rimonta dopo il pesantissimo 0-3 incassato nel primo round a firma di Rice, autore di una doppietta su punizione, e Merino, ma addirittura capitola anche tra le mura amiche. Il ko del Bernabeu matura dopo un primo tempo a tinte gialle per un rigore generoso assegnato e revocato ai blancos e per un penalty invece concesso agli ospiti e sbagliato da Saka, che poi si riscatterà nella ripresa su assist di Merino. Per la banda Ancelotti sembra il colpo del ko, ma Vinicius Junior pareggia subito i conti prima però di un altro duro colpo, l'infortunio di Mbappé, per la verità ben poco impattante nella doppia sfida: entra Diaz ma la rete, ancora su imbeccata di Merino, la trova dall'altro lato Martinelli ed è il colpo che vale l'ipoteca sulla semifinale, per la verità già ampiamente blindata, ma anche la mai banale presa del Bernabeu, con l'unica cattiva notizia per Arteta che è la squalifica del diffidato Partey per il primo round contro il Paris Saint-Germain. Anche il Bayern Monaco, sconfitto all'andata dalle reti di Lautaro Martinez e Frattesi a fronte della propria rete di Muller, fallisce l'operazione rimonta. Dopo un primo tempo senza grossi sussulti, a inizio ripresa i tedeschi gelano San Siro mandando in rete Kane su assist di Goretzka. Il Meazza si rianima presto quando Lautaro Martinez e Pavard su suggerimento di Calhanoglu ribaltano il risultato, apparentemente spegnendo le velleità della formazione allenata da Kompany. Invece Gnabry trova la traccia giusta per Dier, regalando così un finale da brividi per entrambe le squadre: l'Inter, in particolare, trema negli ultimi 20' prima di festeggiare l'accesso alla semifinale, dove incontrerà il Barcellona continuando così a sognare quel 'triplete' che, curiosamente, nel 2010 passò proprio dai blaugrana in questo step del torneo prima della finale contro il Bayern Monaco, stavolta invece liquidato molto prima del passo finale del cammino.

