Playlist di Serie A, Nicola fa il Vasco: “Sono ancora qua, eh già...”. E il Milan? Ci è “cascato di nuovo”

Roma, 30 gennaio 2024 – Davide Nicola- Vasco Rossi. Davide Nicola torna in Serie A per provare a far cambiare rotta ad un Empoli in crisi. I numeri parlano: 4 punti in due partite e 4 gol fatti. L’ultimo match giocato contro la Juventus a Torino ha portato un punto importantissimo per la classifica e per il morale dei suoi giocatori. “Sono ancora qua, eh già” sulla melodia della canzone cult di Vasco Rossi, è tornato Davide Nicola. Lui è ancora qui, con l’obiettivo di ripetere la clamorosa impresa salvezza raggiunta con la Salernitana due stagioni fa.

Ekuban- Rihanna. Ekuban potrebbe essere l’uomo in più della seconda parte di stagione del Genoa. Il gol siglato contro il Lecce è un vero e proprio diamante. Sforbiciata in area di rigore per sigillare il 2-1 dei rossoblù, coordinazione perfetta per un gol sensazionale! “Beautifull like diamonds in the sky”, ebbene si un diamante nel cielo di Genoa ha incantato Marassi, con un Ekuban che sembra essere sempre più inserito nelle rotazioni della squadra di Gilardino; Che Gol!

Milan- Achille Lauro. Il Milan affronta il Bologna a San Siro, per quella che sarà una partita rocambolesca e piena di emozioni. I gol siglati saranno ben 4, ma a sorprendere saranno i due rigori sbagliati in una sola partita da due giocatori differenti del Milan. Prima Giroud si fa ipnotizzare da Skorupski, e poi… “ ci son cascato di nuovo”. Sì, perché Theo sbaglierà il secondo rigore del Milan che verrà rimontato dal Bologna. Indovinate come? Dagli undici metri dove Orsolini non sbaglierà. Il Milan ci è cascato di nuovo, in una partita che rappresenta grande amarezza per due punti che sono stati persi dal dischetto del calcio di rigore.