Playlist Serie A: Chaka Traore come Madonna: salva il Milan in 4 minuti

Inter-Mango. Dopo un match rocambolesco condito da gol annullati, espulsioni e chiari evidenti errori arbitrali, l’Inter riesce a portare al minuto 93 il risultato sul 2-1. Missione compiuta…o quasi, al minuto 99 si ammutolisce San Siro: rigore concesso al Verona. E qui sulle note di Mango subentrano i pensieri degli interisti “ Quanto oro ti darei” per far si che questa palla non entri in porta. E così sarà, una partita che non vale solo tre punti, ma che è letteralmente oro per l’animo degli interisti, pronti a proseguire la corsa per il titolo. Chaka Traore-Madonna. Un fulmine a ciel sereno l’impatto del giovane Ivoriano classe 2004 Tarore nelle ultime gare del Milan. Una settimana da urlo per il giovanissimo esterno, dopo il primo gol in rossonero nel match di Coppa Italia contro l’Empoli, torna a timbrare il cartellino anche in Serie A. “We only got four minutes to save the world” recita Madonna nella sua celebre hit, e 4 minuti sono quelli che impiegherà Traore per siglare il primo gol in A. Un impatto devastante per quello che sembra essere davvero un bel prospetto in casa Milan. Mazzocchi-The Weeknd. Disastro Napoli che cade anche a Torino per 3-0. Un disastro di squadra, ma anche personale considerando il terribile esordio di Mazzocchi con gli azzurri. Il terzino nato e cresciuto a Napoli, finalmente approda a Gennaio nella sua squadra. A Torino la prima possibilità per mettersi in mostra, peccato che andrà incontro ad un esordio horror, espulsione diretta dopo appena 5 minuti dal suo ingresso in campo. “Save your tears for another day” Pako! Tutti gli amanti di questo sport ti sono vicini, la troppa veemenza ogni tanto si paga. Che questo pessimo inizio possa essere una brutta parentesi, rispetto a una storia che ha la potenzialità di diventare una bellissima favola!