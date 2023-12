Playlist Serie A: Bologna over the top, Pellegrini come i Pinguini Tattici Nucleari

Ecco la compilation della giornata prenatalizia.

Bologna-Imagine Dragons. Tanti, troppi indizi fanno una prova, e il Bologna ci sta dimostrando come in questa stagione voglia essere protagonista. Dopo lo scontro diretto vinto contro la Roma, ennesima dimostrazione di carattere e consapevolezza nel match vinto per 1-0 nel finale di Bergamo. A condire le vittorie del Bologna, non solo un gioco spumeggiante ma anche un tagliente cinismo, grazie al quale i rossoblu ora si trovano “on top of the world”. Sulle note della hit degli Imagine Dragons, il Bologna prosegue la sua corsa verso la vetta delle proprie aspirazioni.

Yldiz- Maneskin. A Frosinone la Juventus va a disputare una gara difficilissima. Complici gli infortuni in attacco di Chiesa e Kean, il classe 2005 Yildiz parte titolare in coppia con Milik. Sarà proprio il giovane turco a sbloccare il risultato al Benito Stirpe, con un gol da urlo. Slalom tra tre giocatori, ingresso nell’area di rigore e tiro rasoterra sul primo palo. “Honey, are you coming?” Questo stanno pensando i tifosi della Juventus, e la risposta è sì. Il giovane talento bianconero è finalmente sbocciato, e insieme alla colonia dei talenti in prestito proprio nel Frosinone di Di Francesco, la Juventus si è riservata un futuro florido. I giovani talenti della Juventus stanno arrivando…

Pellegrini-Pinguini Tattici Nucleari. Il capitano della Roma parte dalla panchina nel derby del sole. In un momento complicato della sua carriera, il numero sette giallorosso ha bisogno di ritrovare la luce. Proprio lui con una girata micidiale sbloccherà il match, che vedrà poi trionfare la Roma per 2-0. “Vedi, ci sono dei ricordi che mi devi”, ricordi di un Pellegrini che, oggi come qualche tempo fa, è tornato a incidere con una giocata che ha deciso una partita fondamentale. Che i ricordi delle giocate passate tornino il presente del capitano della Roma, con la speranza che questa girata bellissima rappresenti una svolta di una stagione grigia.