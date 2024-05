Playoff Eccellenza. Mapello quasi fuori. Ne prende quattro in casa dalla Cairese

Nel calcio tutto è possibile, ma l’andata delle semifinali degli spareggi nazionali dell’Eccellenza ha ridotto al lumicino le speranze del Mapello di salire in D. Davanti al proprio pubblico, infatti, i giocatori di Marco Paredi hanno ceduto nettamente alla Cairese, che ha ipotecato la qualificazione grazie ad un secco 4-1. La sfida tutta in gialloblù si apre con le due contendenti decise a mettere in mostra le loro qualità migliori. La compagine orobica cerca di far valere il fattore campo, ma la formazione savonese punge in avanti e al 17’ Gabriel Graziani infrange l’equilibrio superando Genini. Nonostante qualche buona occasione su entrambi i fronti, il primo tempo si chiude senza altre segnature. Tocca così alla ripresa emettere il giudizio sull’incontro e sin dai primi minuti il secondo tempo si colora del gialloblù savonese. Dopo 8’ è Hernandez a firmare il raddoppio, ma il colpo che spegne anzitempo la rimonta del Mapello giunge al 19’, quando Thomas Graziani imita il gemello Gabriel e firma il tris che carica ancora di più la Cairese, a segno anche al 26’ con Turone che firma un poker seguito dal gol in pieno recupero di Zambelli (nella foto). Utile per il morale, ma domenica in Liguria al Mapello occorrerà l’impresa.Luca Marinoni