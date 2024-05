Playoff serie b. La Cremonese domina: cala un poker al Catanzaro e va in finale contro il Venezia

La Cremonese ribalta in casa il Catanzaro 4-1, vola in finale playoff contro il Venezia e sogna ad occhi aperti il ritorno in Serie A. Lo fa con cinismo, giocando con il reparto offensivo che più volte ha schierato titolare nel corso dell’anno, composto da Coda e Vazquez, mostrando una personalità da big. Nei primi 45’, a differenza di quanto successo allo stadio Ceravolo, gli uomini di Stroppa chiudono la pratica. Al 12’ Vazquez al limite dell’area riceve il pallone da Coda e con un pregevole tiro di sinistro batte Fulignati. Poco dopo, al 19’, Castagnetti scodella in area, Buonaiuto scatta alle spalle di Veroli e in acrobazia al volo fa crollare lo stadio con un eurogol, il suo primo in stagione. A mettere la ciliegina su un primo tempo perfetto ci pensa il capocannoniere Coda, il quale deve solo appoggiare in rete un pallone che scaltramente Antov aveva rubato a Vandeputte. Nella ripresa l’espulsione di Brignola, appena subentrato al posto di Sounas, mette fine ai sogni di rimonta della formazione di Vivarini. Poco dopo arriva anche il segno di Sernicola sulla partita, marchio che mancava dal 5 novembre: cross di Collocolo, prolunga Majer e il numero 17 deposita in rete. A rendere meno amaro questo risultato per gli ospiti il gol della bandiera di Antonini: su azione da corner trafigge Saro con un tiro imprendibile e rende onore all’ottimo percorso del Catanzaro.

CREMONESE-CATANZARO 4-1 (3-0) Mariachiara Rossi