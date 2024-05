PlayofF SERIE B. Spareggi promozione con Palermo-Sampdoria. Domani il Brescia in casa del Catanzaro

Partiranno quest’oggi i playoff di Serie B, con il turno preliminare in programma tra stasera e domani. Alle 20.30 in campo il Palermo contro la Sampdoria. Domani alla stessa ora il confronto tra Catanzaro e Brescia. Sia i siciliani che i calabresi possono permettersi anche un pareggio, avendo dalla propria una migliore classifica, mentre i blucerchiati e le rondinelle devono per forza strappare il successo. Le qualificate delle due partite affronteranno la Cremonese (in tabellone contro una tra Catanzaro e Brescia) e il Venezia (opposta all’altra vincente) il 20 e 21 maggio, con ritorno il 24 e 25. La finale è invece in programma il 30 maggio e il 2 giugno, sempre sui 180’. La vincitrice dei playoff raggiungerà Parma e Como, già promosse in A. R.S.