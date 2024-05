Playoff Serie C. Avanza la Baby Dea, alla Giana non basta il pari

L’Atalanta Under 23 si qualifica come da pronostico per la fase nazionale dei playoff, la Giana Erminio invece esce tra mille rimpianti colpendo un palo in pieno recupero. I giovani nerazzurri allenati da Modesto pareggiano 1-1 contro il Legnago al Comunale di Caravaggio conquistando il passaggio di turno grazie al miglior piazzamento, il quinto posto, ottenuto in campionato.

Grande protagonista ancora il 21enne bomber guineano Moustapha Cissé, a segno dopo 18 minuti su assist di Gyabuua. Il Legnago ci prova fino all’ultimo, dopo aver fatto benissimo nel primo tempo, pareggiando con un rigore di Svidercoschi che in precedenza aveva colpito un palo . Dea che nella ripresa fallisce due volte la rete del raddoppio con Palestra e Capone. Martedì i nerazzurri saranno di nuovo in campo per il primo turno dei playoff nazionali.

Sempre un palo, preso in mischia, spezza l’urlo di gioia al 94’ alla Giana Erminio, eliminata dopo l’1-1 al Nereo Rocco di Trieste, per via del peggior piazzamento in campionato rispetto alla Triestina, che ha chiuso quarta. Giana in vantaggio a sette minuti dalla fine con un rigore di Maguette Fall, giuliani bravi a trovare il gol qualificazione dopo appena tre minuti con Malomo, che aveva causato il precedente rigore e regala il passaggio del turno agli alabardati.

ATALANTA U23-LEGNAGO 1-1; TRIESTINA-GIANA ERMINIO 1-1.Fab.Car.