Playout serie C. Il 12 e 19 maggio le squadre in campo. Le vincenti resteranno nei professionisti

Il 12 e il 19 maggio si disputeranno le gare dei playout in serie C: lo ha reso noto la Lega Pro in un comunicato. Sono state ufficializzate le date relative ai playoff la cui prima fase, quella relativa al girone, è in programma per sabato 4 maggio e la seconda partita si giocherà il 7 maggio. Poi inizieranno i playoff nazionali; primo turno (11 e 14 maggio gara di andata e ritorno); il secondo turno è il 18 e 21 maggio. Le final four incominceranno il 25 maggio e martedì 28 il ritorno con i match di semifinali; l’ultimo atto è previsto il 2 giugno con il match d’andata e la settimana dopo con il ritorno.