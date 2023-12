"Polisportiva Naldi in festa: Ibraliu segna il gol della vittoria"

La settima giornata di campionato, saltata lo scorso novembre a causa dell’alluvione ed inizialmente fissata per oggi, è stata completata con gli ultimi posticipi. Può far festa la Polisportiva Naldi: Ibraliu ha segnato il gol che ha consentito al sodalizio carmignanese di violare il terreno di gioco del BGV Soccer (alla luce dell’1-0) finale e di salire al terzo posto in classifica con 23 punti. Nel mirino c’è adesso il San Giusto secondo a quota 26, mentre la Valbisenzio resta in testa a 32 punti. Chiude con una vittoria anche l’Eureka: il 2-0 esterno imposto all’Eurocalcio "B" non assegna alcun punto,

ma fa indubbiamente

bene al morale.