Il Pontedera si fa rimontare nel finale: con l’Ascoli finisce 1-1

Pontedera, 22 marzo 2025 – Il Pontedera si fa rimontare nel finale e getta via due punti che gli avrebbero consentito di sentirsi al sicuro. Invece l'1-1 casalingo con l'Ascoli porta la squadra di Menichini a quota 38 punti e quindi non ancora del tutto al riparo dalle zone a rischio, anche se mancano ormai solo 5 partite alla fine del campionato.

Dopo un primo tempo senza emozioni, in avvio di ripresa Corona la sblocca con un sinistro ravvicinato, quindi nel finale è il neo entrato Gagliardi di testa a fissare l'1-1. Prossimo impegno per i granata, venerdì in casa della Pianese (s.l.)

PONTEDERA-ASCOLI 1-1, IL TABELLINO

PONTEDERA (4-2-3-1): Tantalocchi; Perretta, Moretti, Martinelli (10’ st Pretato), Migliardi; Guidi, Ladinetti; Lipari (35’ st Gaddini), Scaccabarozzi, Sala (35’ st Espeche); Corona (26’ st Italeng). A disp: Calvani, Vivoli, Vanzini, Maggini, Van Ransbeeck, Sarpa, Pietra. All. Menichini

ASCOLI (4-3-3): Raffaelli; Alagna (29’ st Adjapong), Menna, Piermarini (35’ st Gagliardi), D’Amore; Varone, Odjer (17’ st Tremolada), Carpani; Silipo (17’ st Marsura), Forte, D’Uffizi (29’ st Ciabuschi). A disp: Livieri, Zagaglia, Maurizii, Bertini, Baldassin, Cosimi, Bando, Maiga, Toma, Caucci. All. Di Carlo

ARBITRO: Iannello di Messina

MARCATORI: 8’ st Corona, 38’ st Gagliardi

NOTE: spettatori 632; ammoniti Scaccabarozzi, Menna, Tantalocchi, Guidi; angoli 5-7